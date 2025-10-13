La Policía Local de Santiago evita una macroconcentración de vehículos en el Polígono Industrial de Sionlla

La Policía Local de Compostela estableció un operativo especial en la noche del viernes 10 al sábado 11 de octubre debido a una concentración de vehículos en el Polígono Industrial de Sionlla, que se saldó con 98 actas por exceso de velocidad y 51 por infracciones administrativas.

La Policía Local de Santiago de Compostela tuvo conocimiento de que se había convocado a través de las redes sociales una macroconcentración de vehículos para el viernes 10 de octubre a las 23:00 horas en el Polígono Industrial de Sionlla.

Dada la posibilidad de que en el evento hubiera podido participar un gran número de vehículos y personas y en previsión de posibles incidentes, se diseñó un dispositivo de control especial para esta concentración.

Numerosos agentes participaron en la operación, cerrando al tráfico varias calles del polígono industrial, obligando a los vehículos que asistían a la concentración a circular por la zona donde se establecieron los controles correspondientes. Una vez superado este filtro, los vehículos tuvieron que abandonar el polígono industrial de Sionlla.

En total, se inspeccionaron 450 vehículos y los agentes emitieron 98 actas por exceso de velocidad en diferentes puntos de control y 51 actas por infracciones administrativas, la gran mayoría por realizar modificaciones importantes en vehículos sin la homologación correspondiente. Asimismo, se denunció a dos personas por infringir la LO 4/2015 por falta de respeto y consideración.