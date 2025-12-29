El pleno de Santiago aprueba el pago de facturas pendientes a pequeños proveedores, pero vuelve a rechazar las de Viaqua

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado el pago de parte de las facturas pendientes, las relativas a pequeños proveedores, por algo más de 366.500 euros, pero ha vuelto a rechazar las de Viaqua, cuyo importe casi asciende a 992.400 euros.

Convocado el pasado viernes, el pleno de este lunes es el cuarto al que iban estas facturas, que en esta ocasión han podido ser votadas por separado.

Tras algo más de media hora de debate, BNG y Compostela Aberta, junto al PSOE, han votado a favor del pago de las facturas pendientes a Viaqua, mientras que los no adscritos se han abstenido y el PP ha votado en contra, lo que ha supuesto el rechazo de este punto.

El voto ha vuelto a ser afirmativo por parte de Bloque, Compostela Aberta y socialistas en relación con las facturas pendientes a pequeños proveedores, mientras que no adscritos y populares se han abstenido en este punto.