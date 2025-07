La Plaza del Obradoiro podría recuperar el protagonismo la víspera del Día del Apóstol con un espectáculo audiovisual sin pirotecnia, defienden el PP, PSOE y Compostela Aberta

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que "é posible disfrutar das Festas do Apóstolo sen necesidade de que todo se concentre nun espazo determinado onde xa se concentra de máis", en relación a la Praza do Obradoiro. Lestegás considera que "os Fogos non teñen que ser mellores por estar no Obradoiro" y añade que "hai que reservar a praza do Obradoiro para ecventos singulares ou singularísimos"

El concejal del PP de Santiago Adrián Villa comenta que "si el PP gaña as eleccións o 24 de xullo a Praza do Obradoiro e aCatedral de Santiago volverá a ser o esceario principal cun espectáculo de videomapping" porque "os Fogos e todo o que significa esa noite" hacían que "abriran os informativos do mundo"

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte cree que las actividades la noche del 24 de julio "teñen que volver ó Obradoiro" aunque puntualiza que "igual non os Fogos" debido a los daños que podría provocar en el patrimonio la pirotecnia. Guinarte defiende que "as proxeccións audiovisuais que se fixeron fai anos alí deberían de volver"

La portavoz de Compostela Aberta María Rozas cree que "os Fogos non deben volveró Obradoiro" porque "teñen unhas consecuencias que se reflexan nos informes do impacto que produxo nos tellados do pazo de Raxoi". María Rozas añade que "sería interesante volver a recuperar o audiovisual que atrae a xente á Praza do Obradoiro"