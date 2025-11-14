La pianista compostelana Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Clásica

Ganadora del Grammy Latino

Dobarro ha aceptado el premio visiblemente emocionada y en su discurso ha querido dedicárselo a toda su familia, especialmente a su marido, a su hermana y a su sobrino, y sobre todo a sus padres, de los que ha destacado su apoyo y su ánimo desde que la llevaron a sus primeros conciertos en el Auditorio de Galicia

La pianista compostelana Isabel Dobarro fue una de las ganadoras de los Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas. La gallega se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Clásica por su trabajo 'Kaleidoscope' (Naxos-Grand Piano).

Con esta obra, Dobarro buscaba reivindicar el talento femenino, "muchas veces silenciado" en el ámbito de la música clásica. Para ello, ha reunido obras de algunas compositoras contemporáneas a las que admira de todo el mundo. Además, el disco cierra con una pieza inspirada en el folclore gallego, 'Alalá das paisaxes verticais', compuesta por la también gallega, Carme Rodríguez.

Dobarro ha aceptado el premio visiblemente emocionada y en su discurso ha querido dedicárselo a toda su familia, especialmente a su marido, a su hermana y a su sobrino, y sobre todo a sus padres, de los que ha destacado su apoyo y su ánimo desde que la llevaron a sus primeros conciertos en el Auditorio de Galicia de Santiago.

