«Pedimos a todas as forzas políticas que non utilicen o ataque de Monforte como arma electoralista»

A titular do departamento de Política Social advirte que convertir o ataque ao centro, nunha arma de índole electoral entre os partidos, «o único que fai é polarizar á sociedade». Fabiola García afirmou que «a Xunta non vai admitir ningún tipo de chantaxe dos violentos».
O local da entidade social Prodeme acollerá en Monforte de Lemos o primeiro centro de acollemento de menores migrantes extranxeiros. Na madrugada do venres ao sábado foi atacado con dous cócteles molotov, que provocaron un incendio na pranta baixa do inmoble. A Consellería de Política Social contratará persoal de seguridade para evitar que se repitan estes episodios. Fabiola García pediu a colaboración do resto de Administracións.