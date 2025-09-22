Conselleira de Política Social

«Pedimos a todas as forzas políticas que non utilicen o ataque de Monforte como arma electoralista»

A conselleira Fabiola García visitou esta mañá as instalacións do futuro centro de menores migrantes de Monforte. Tivo oportunidade de coñecer de preto os danos ocasionados polo lanzamento dos cócteles molotov.

Ángeles San Luis

Santiago |

A titular do departamento de Política Social advirte que convertir o ataque ao centro, nunha arma de índole electoral entre os partidos, «o único que fai é polarizar á sociedade». Fabiola García afirmou que «a Xunta non vai admitir ningún tipo de chantaxe dos violentos».

O local da entidade social Prodeme acollerá en Monforte de Lemos o primeiro centro de acollemento de menores migrantes extranxeiros. Na madrugada do venres ao sábado foi atacado con dous cócteles molotov, que provocaron un incendio na pranta baixa do inmoble. A Consellería de Política Social contratará persoal de seguridade para evitar que se repitan estes episodios. Fabiola García pediu a colaboración do resto de Administracións.

