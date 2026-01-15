Ordenan el desalojo del edificio okupado en la Algalia de Arriba y su colectivo anuncia movilizaciones para el mismo día

Okupas en la Algalia de Arriba

Europa Press

Santiago de Compostela |

El Juzgado de Primera Instancia número 2 ha ordenado que la semana próxima semana se lleve a cabo el desalojo de un edificio del Casco Histórico de Santiago de Compostela, donde hasta ahora estaba instalado el Centro Social Okupado Autogestionado (C.S.O.A.) Escárnio e Maldizer, que protestará en su contra.

Según han ratificado fuentes judiciales, el desalojo del número 11 de la rúa Algalia de Abaixo está previsto para el próximo viernes 23 de enero a las 09.15 horas. El colectivo que lo gestiona ha difundido la noticia públicamente en redes, como ya hizo en mayo de 2025, cuando estaba programada inicialmente la orden.

Además, ha anunciado movilizaciones para el mismo día, que se llevarán a cabo antes y después: la primera será a las 08.00 horas --una hora y cuarto antes de la orden-- y la segunda, a las 20.00 horas. "¡El 23 de enero salimos a la calle en defensa de todos los centros sociales! No pueden tapiar nuestra lucha", difunden en 'Instagram'.

