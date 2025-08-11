La ola de calor actual "no supera el récord registrado" en Santiago de 40º en 1990, apunta Ángel Docobo desde la USC

El coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Ángel Docobo, ha apuntado que la ola de calor que está experimentando Santiago no supera el "récord registrado" de 40º el 20 de julio de 1990.

La USC ha trasladado en nota de prensa, el análisis de Docobo de los últimos veranos en la capital gallega, apuntando a que la actual es una ola de calor larga, pero "se tuvieron bastante peores años atrás, con registros asfixiante".

En esta línea, tomando como referencia solo las últimas décadas, y considerando "únicamente los casos más severos", el profesor destaca lo sucedido durante la olas de calor de julio de 1990, "récord en la ciudad con 40º".

Asimismo, agosto de 2003 fue un mes muy caluroso con 14 días por encima de los treinta grados, destacando los días 6 (37º2), 7 (38º5), 8 (38º7), 9 (33º3), 11 (34º5), y sobre todo el día 12 con 39º7. En julio de 2006, otras ola de calor trajo valores intensos desde el día 9 (30º3), pasando por el 10 (33º2), 13 (30º9), 14 (34º4), 15 (35º6), 16 (36º), y hasta el 17 (38º7).

En mayo de 2020 se pasó de los 30 grados en cuatro jornadas, con 33º2 el día 28; mientras que el primer tercio del mes de octubre de 2023, se registraron máximas superiores a los 30 grados en cinco días, destacando los 32º3 del día 7. "Tampoco hay que olvidar los días de fuerte calor de finales de junio de este mismo año 2025 con 35º5 el día 29, 34º2 el día 30 e 34º0, el 28", ha recordado Docobo.

"Como curiosidad cabe decir que aunque lo normal es que las máximas do ano tengan lugar en los meses de julio y agosto, puntualmente estas tienen sucedido en junio (como en el 2000), septiembre (año 2009), y mismo en mayo (año 2019)", ha señalado el coordinador científico del Observatorio.

En cuanto a las precipitaciones, este año se midieron 29,4 l/m2 en junio y 12,3 l/m2 en julio, y de momento nada en agosto. El último día que llovió en junio fue el 25, con 2,8l/m2. En julio casi toda la llucia cayó la noche del 19 al 20, con 11,7 l/m2.