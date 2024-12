La obras de la rúa do Pombal "entran no ecuador dos traballos" asegura en ONDA CERO el concejal de Obras Xesús Domínguez y se desarrollan "sen problemas, segundo o programado". Domínguez comenta que "está programado o formigonado en previsión do tempo que se realizará mañá, e se por choiva non se pode se realizaría pasado mañá". El Concello tiene prevista la finalización de las obras del Pombal el próximo mes de febrero