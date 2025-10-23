Las obras de humanización de la avenida Rosalía de Castro en Milladoiro estarán terminadas y recepcionadas el 31 de diciembre, avanza en Onda Cero el alcalde de Ames

Concello de Ames

El alcalde de Ames reclama una entrevista con la conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez para abordar la ampliación de la depuradora de Sisalde que lleva "13 anos de retraso"

El alcalde de Ames Blas García señala en Onda Cero que "hai moita preocupación" en Ponte Maceira en donde "reclamamos unha actuación de Augas de Galicia e tamén lle afecta á conselleira Ángeles Vázquez" así como "máis tarde ou máis cedo a conselleira de Medio Ambiente terá que reunirse conmigo para falar no verquido no río Sar pero tamén da depuradora de Sisalde da que levamos agardando dende 2003 a súa ampliación". Blas García añade que es una promesa "dende que Agustín Hernández fora conselleiro e levamos 13 anos agardando". Blas García lamentaba que por el momento no ha habido una reunión con Ángeles Vázquez más allá de la carta enviada por la conselleira de Medio Ambiente en la que informa de los vertidos al río de la depuradora que comparten Ames y Brión.

Por otra parte, Blas García avanza en ONDA CERO que "no mes de novembro se procederá ó aglomerado no asfalto da obra de humanización da avenida Rosalía de Castro no Milladoiro" y "con obxectivo de rematar a obra antes do 31 de decembro"

