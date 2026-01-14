Santiago (é)Tapas

El Mercado de Abastos acoge las pruebas de preselección de Santiago(é) tapas con un incremento de la participación

Un total de 48 locales, seis más que el año pasado, y 73 tapas concurren en esta edición del certamen organizado y promovido por Turismo de Santiago con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El Mercado de Abastos acoge las pruebas de preselección de Santiago(é) tapas con un incremento de la participación
El Mercado de Abastos acoge las pruebas de preselección de Santiago(é) tapas con un incremento de la participación | Onda Cero Radio/Pazo de Raxoi

La concejala de Turismo, Miriam Louzao, y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, José Regueira, visitaron hoy a Aula Gastrocultural del Mercado de Abastos de Santiago donde se están desarrollando las pruebas de preselección de las tapas del XVII Santiago(é) Tapas. El concurso se celebrará del 19 de febrero al 8 de marzo.

También intervinieron en el acto la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, la gerente de la Plaza, Marta Rey, y el coordinador del Jurado Técnico, el profesor del CIFP Compostela Xosé Quintáns. Además, asistieron representantes de otras entidades y empresas que colaboran con el certamen como el director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL), Martín Alemparte; Francisco Crespo, de Cash Record; Bruno Hermida, de Cafés Dromedario; Nuria Colmenero, de la asociación de personas celíacas de Galicia (ACEGA) y Fran Otero de Allwork.

Más locales y tapas

Los asistentes a este acto pudieron probar la tapa de La Bodeguilla de Santa Marta, uno de los locales que regenta Javier Míguez, hostelero compostelano que nunca faltó a la cita con el Santiago(é) Tapas. Comenzó con la ya extinta Bodeguilla de San Roque en la primera edición del concurso y continuó después año tras año con todos sus proyectos.

En esta ocasión, y tras una incorporación de última hora, serán en total 48 los locales compostelánes que pasarán por estas pruebas de preselección, lo que supone 6 más que en la edición anterior, siendo la cifra más alta desde que el concurso se desarrolla en febrero.

Estos destacar además que 13 de estos locales no participaron en el certamen del 2025. Según la concejala de Turismo, Míriam Louzao, este dato muestra tanto la capacidad del Santiago(é) Tapas para atraer nuevos establecimientos como el acierto en el cambio de fechas de celebración del concurso de noviembre a febrero para fomentar la desestacionalización del sector

Entre los 48 locales presentarán, hasta este viernes en la Aula Gastrocultural del Mercado de Abastos, un total de 73 tapas, una cifra que medra en 5 propuestas con respecto al año pasado. Durante estos días el Jurado Técnico está evaluando las recetas y degustando los petiscos para seleccionar los que finalmente participarán en el certamen.

El XVII Santiago(es) Tapas se celebrará del 19 de febrero al 8 de marzo. Organizado y promovido por Turismo de Santiago y encuadrado dentro de la marca "Compostela Gastronómica", el concurso cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña y tiene como patrocinador principal a la empresa Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Puente de la Boga y Cabreiroá. También colaboran la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL), el Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de personas celíacas de Galicia (ACEGA), el CIFP Compostela y Allwork.

Toda la información está disponible en la página web santiagoetapas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer