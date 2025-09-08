Xunta Local de Goberno de Santiago

La Junta de Gobierno adjudica el contrato de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro por cerca de 200.000 euros

se dio luz verde al compromiso de gasto, por importe de 12.000,00 €, a favor de la Asociación ConBici - Coordinadora en defensa de la bici, para la financiación de la celebración de la XXI edición del congreso ibérico "La bicicleta y la ciudad" del año 2025.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La Junta de Gobierno adjudica el contrato de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro por cerca de 200.000 euros
La Junta de Gobierno adjudica el contrato de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro por cerca de 200.000 euros

La adjudicación del contrato para elsúrvico de vigilancia del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro recayó en la empresa SERVICIOS SPR VILANOVA por ser su a mejor postura de las admitidas en el procedimiento.

La proposición económica fue de 196.105,26 € (base imponible de 162.070,46 € más IVA del 21% de 34.034,80 €) para dos años con la siguiente desglose: 2025 (3 meses), 24.513,16 €; 2026 (12 meses), 98.052,63 €; 2027 (9 meses), 73.539,47 €.

La adjudicataria ofertó, además, tres cursos de formación por encima del mínimo establecido; una beca de horas de vigilante de seguridad de 45 horas/año; y un sistema de control presencial de personal.

A unidade encargada do seguimento e control ordinario do contrato será o Departamento municipal de Deportes, que adscribe a este cometido ao técnico en programación deportiva Juan Carlos Garabato Rodríguez.

Otros temas

En la misma sesión se dio luz verde al compromiso de gasto, por importe de 12.000,00 €, a favor de la Asociación ConBici - Coordinadora en defensa de la bici, para la financiación de la celebración de la XXI edición del congreso ibérico "La bicicleta y la ciudad" del año 2025.

También se aprobó parcialmente la justificación del convenio de colaboración firmado el 19 de diciembre de 2024 entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la Fundación Secretariado Gitano y el reconocimiento de la obligación por la cuantía de 25.308,66 €, de un total de 27.000 euros.

Asimismo, recibió el visto buena certificación final de las obras de mejora de la accesibilidad en el cruce de las calles General Pardiñas y República del Salvador expedida por la UTE ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL + SUCCES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA. por un importe de 3.329,22 euros, IVA añadido.

