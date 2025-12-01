Suceso en la Alameda de Santiago

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago se entrega voluntariamente en el juzgado de guardia

El agresor le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga. El joven herido fue trasladado al CHUS y, "su vida no corre peligro".

Europa Press

Santiago de Compostela |

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago se entrega voluntariamente en el juzgado de guardia
El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago se entrega voluntariamente en el juzgado de guardia | Europa Press

El joven acusado de apuñalar a otro en la Alameda de Santiago el domingo 23 de noviembre se entregó voluntariamente en el juzgado de guardia.

Tal y como han trasladado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el joven ha quedado en libertad con medidas cautelares y de alejamiento con la víctima.

Según relatan fuentes de la Policía Nacional, alrededor de las 20.30 horas en la Alameda, la víctima "se metió" con la novia del otro, lo que generó una discusión.

El segundo le asestó dos puñaladas al primero con un arma blanca; después, el agresor se dio a la fuga. El joven herido fue trasladado al CHUS y, "su vida no corre peligro".

Imprimir

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer