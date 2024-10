O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude ,López Campos, mantén en Onda Cero Galicia que o plan de Normalización Lingüística de 2004 debe adaptarse 20 anos despois.

Recoñece que "non será fácil" , dixo en La Brújula de Galicia, fala de reto e sinala que a necesidade ou non dunha nova Lei de normalización lingüística verase na negociación. López Campos indicaba que a Xunta aposta polo diálogo e os que queiran "seguir pola vía da manifestación e as bandeiras, equivocaranse".