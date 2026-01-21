Goretti Sanmartín asegura que "de momento no se perdieron los fondos europeos" para las obras de Pontepedriña y la laguna del Auditorio

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "en 2025 fixemos investimentos moi importantes en obras, máis de 12 millóns de euros" destacando trabajos en rúas como Puente la Reina o el Pombal. Con respecto a la rúa García Lorca, Goretti Sanmartín destaca que "son obras moi importantes" e indica que se vieron ralentizadas "polo período vacacional e tamén a influencia das condicións meteorolóxicas". La alcaldesa compostelana añade que "estanse a realizar reunións ntécnicas para valorar o estado da obra e como seguir"
Con respecto a los fondos europeos Next Generation para las obras en Amor Ruibal y la laguna del Auditorio, señala que "non se perderon os fondos para o proxecto Entre o Sar e Sarela" y explica que "pedimos unha prórroga para que se fixeran en 2026 que non foi concedida, nin a nós nin a outros concellos". Goretti Sanmartín explica que estos proyectos "tiñan moi pouco tempo de execución e sabíamos que os prazos ían ser moi axusatados". Sanmartín destaca obras realizadas en Cornes, Xardín Botánico, Monte Viso "que sí foron feitas" y "a nosa intención é conseguir os fondos e acabar a obra de Pontepedriña". La alcaldesa compostelana comenat que "a obra vai rematar e seguir o seu curso en Pontepedriña". Con respecto a la laguna del Auditorio Goretti Sanmartín explica " a necesidade de informes sectoriais nun espazo patrimonial"
Goretti Sanmartín destaca que "se fixeron intervencións de arranxo de pavimentos en 27 puntos da cidade como Vite Fontiñas ou San Lázaro...." y con respecto al parking del CHUS Sanmartín insiste en que se está pendiente de la administración autonómica ya que "a Xunta é quen o ten que facer" mientras el concello de Santiago "preparamos o parkín ó lado do Cimus, intentamos buscar fórmulas de rotación nos arredores pero é a Xunta quen ten que facer o proceso de licitación".
La alcaldesa de Santiago comenta que "en 14 puntos da cidade fixemos intervencións de mellora da accesibilidade, agora mesmo estase actuando no Hórreo" y "calquera obra que proxectamos como a da zona de Meixonfrío e Casa Agraria se inclúe a accesibilidade" al tiempo que califica de "proxecto moim importante en Mallou cunha modicifación do espazo e accesibilidade" y una inversión en Mallou de 1,5millones de euros
Goretti Sanmartín destaca el cambio que supondrá en la movilidad de Santiago el colector central "un cambio moi profundo dende a Alameda, Virxe da Cerca, Basquiños ata San Caetano, que vai ser un antes e un despóis" porque "vai modificar por completo a mobilidade favorecendo ás persoas e o transporte colectivo frente ó individual". Goretti sanmartín destaca que "se presentaron 22 propostas o que significa que hai moitas gañas de participar". De igual forma, Sanmartín señala que es intención de su gobierno "modificaro Ensanche cunha proposta de humanización con máis espazo para o cidadán, as presencia de máis árbores e unha mobilidade diferente reducindo a presencia de coches"