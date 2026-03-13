Goretti Sanmartín anuncia que el gobierno llevará al pleno de marzo la aprobación definitiva de la modificación del PXOM en la parcela de Peleteiro

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareció este viernes para abordar asuntos de interés para Compostela y avanzó que el gobierno llevará al pleno ordinario de este mes de marzo la aprobación definitiva de la modificación del Plan general de ordenación municipal en el ámbito del PERI 12, comunmente conocida como la parcela del antiguo colegio Peleteiro.

Sanmartín Rey indicó que el Ayuntamiento acaba de recibir el informe favorable a todos los términos de la modificación por parte de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia.

Este informe confirma que la propuesta puede ser aprobada definitivamente. Únicamente señala que es de incorporar al expediente el informe de Aguas de Galicia, que ya consta desde noviembre de 2025 y es también totalmente favorable.

La propuesta modifica la ordenación y los usos del ámbito con distintos objetivos y pone el foco en el uso residencial y la vivienda protegida en el corazón del Ensanche, con un 45% como mínimo de vivienda protegida. La modificación, que cuenta con el visto bueno de la Junta, también permitirá evitar la implantación de una gran superficie comercial y de un hotel, protegiendo la configuración comercial característica del Ensanche, con negocios a pie de calle, en los que quedan excluidos pubs y discotecas.

Además, la aprobación definitiva de esta modificación garantiza las dotaciones públicas de cesión obligatoria y el aprovechamiento urbanístico ponderado para no alterar el equilibrio de beneficios y cargas, es decir los 900 m2 de un equipo público y 1.395 m2 de espacio libre público.

Goretti Sanmartín destacó el importante esfuerzo que se hizo para encajar todas las piezas en este puzle complejo, tanto desde el punto técnico como político e indicó también que durante este proceso hubo diálogo tanto con la vecina como con la propiedad, así como con la corporación municipal para llegar a acuerdos y transformar este espacio y revitalizar el Ensanche: "Es un triunfo colectivo de lo que nos tenemos que parabenizar conjuntamente".

Una vez superado el trámite de aprobación definitiva, la propiedad podrá impulsar la gestión de las parcelas y su transmisión a la nueva empresa de vivienda creada por el Estado, Casa 47, encargada de promover el desarrollo urbanístico.

Gestión de la agua

En otro orden de cuestiones, la regidora municipal se ha referido a la situación del contrato del agua e incidió en que este gobierno "no va a quedar parado". Así, indicó que, sea cual fuere la modalidad entre las dos sobre las que giró el debate (concesión o empresa mixta), es el análisis objetivo de los costes de la gestión del servicio y el programa de inversiones, así como de las tarifas para la población abonada.

Por lo tanto, el gobierno va a impulsar, aprovechando el trabajo hecho, la revisión y actualización de los estudios de coste y viabilidad y va a encargar una auditoría de los costes de la prestación actual para contar con el máximo contraste de datos, tanto de cara a la nueva configuración del servicio como a la liquidación del contrato antiguo.

"Este gobierno va a impulsar ya la regularización del servicio de abastecimiento y saneamiento, sin aguardar por quien no quiere más que enredar", afirmó la regidora municipal. En este sentido, constan informes jurídicos acerca de que no hace falta el pronunciamiento del Pleno si la forma de gestión no muda, es decir, si continúa siendo indirecta. Y aclaró que tanto la concesión a una empresa privada como a una empresa mixta es gestión indirecta.

Inauguración de la piscina de Santa Isabel

La alcaldesa de Santiago aprovechó su comparecencia para informar también de que este domingo, 15 de marzo, comenzará la actividad deportiva en la piscina de Santa Isabel, con la Liga Máster de Natación.

Por su parte, el lunes 16, este equipo abrirá al público en horario habitual (de lunes a viernes de 7h a 23h, los sábados de 9h a 20h, y los domingos de 9h a 14h).

En esta instalación, en el Complejo Deportivo de Santa Isabel, se hizo una obra muy importante, que contó con una subvención de los fondos Next Generation, que fue solicitada por el equipo anterior y que a este gobierno le correspondió impulsar su ejecución. En la piscina, se mejoró la impermeabilización y se cambió la revestimiento, mientras que en el resto del pabellón se rehabilitó la fachada y cubierta, mejoró la accesibilidad en general e se impulsaron medidas de eficiencia energética.