Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago: "Somos un concello pionero y la tasa turística se terminará implantando en otros concellos, nadie dejará de venir a Compostela

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín confirma en ONDA CERO la limpieza de pintadas en la Iglesia de Santa Susana en donde "había que agardar que a pedra estivera seca" para acometer los trabajos de limpieza al tiempo que defendió el acuerdo llegado a través de la "Declaración de Salamanca" del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad para incrementar las sanciones por daños al patrimoniopara lo que "se incrementarán as sancións por unha afección importante ós nosos monumentos e edificios".

Goretti Sanmartín, por otra parte, defendió la implantación de la tasa turística en Compostela y añade que "Santiago é un concello pioneiro e está na vangarda e outros concellos van terminar implantandoa". Sanmartín considera que "na poboación de Compostela é un clamor maioritario" la necesidad de implantar la tasa turística "e non significa que a xente deixe de viaxar a Compostela" por pagar un impuesto por pernocta ya que "se paga en moitos lugares do Estado español" al tiempo que considera que "este é un debate superado". Con respecto a las críticas de Unión Hotelera de Santiago en Onda Cero sobre la implantación de la tasa turística en la ciudad, la alcaldesa compostelana entiende que "vanse escoitar voces en contra pero pouco a pouco vaise acabar vendo como ese camiño non significan restriccións senón que vai axudar a sufragar gastos que xera o turismo e se vai destinar a limpeza e conservación do patrimonio".

Goretti Sanmartín añade que "o pasado 28 de marzo houbo unha reunión na que participaron todos os sectores afectados, tamén Unión Hoteleira de Santiago e houbo moitas reunións coa concelleira de turismo"

Con respecto al otro asunto que el pleno municipal del viernes abordará, el paso de los concejales expulsados del PSOE a no adscritos, Goretti Sanmartín asegura que "comeza un novo momento" porque "as catro persoas que o PSOE expulsou serán non adscritos" e insiste en que "o goberno actuou de forma garantista" y "outro tema é a gobernabilidade" y explica "que haxa conflictos internos non queda paralizado o Concello, iso sería surrealista" y hace un llamamiento a los concejales expulsados y los dos que quedarán en el grupo socialista "un chamamento á responsabilidade" y velar por los intereses de los compostelanos y añade que "o único que quere o PP é alarmar á poboación falando dun relato de caos" cuando desde el Partido Popular se insiste en que la expulsión de los concejales sí afectará a la gobernabilidad en Santiago