Gonzalo Muíños, tras la expulsión del PSOE en Onda Cero: "No es una situación agradable" y "la trayectoria de mis compañeras no merece esto que está pasando"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños asegutra en ONDA CERO que asume “con cautela a resolución” de expulsión del PSOE junto a las concejalas Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez. Muíños señala que “no tuve tiempo para estudiarlo aún” aunque recuerda que “admite recurso, no es firme y vamos a agotar los plazos”. Gonzalo Muíños añade que “hasta que la resolución sea firme, no tiene que haber consecuencias organizativas” en el seno del grupo municipal del PSOE de Santiago. Muíños añade que “sea no grupo municipal o como concelleiros non adscritos imos agotar o mandato ata 2027” y comenta que “é unha situación que non é agradable” porque “la trayectoria de mis compañeras no merece esto que está pasando”