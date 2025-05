El gobierno de Santiago pide, junto a la zona de vivienda tensionada, considerar 'gran tenedor' a quien tiene más de 5 inmuebles

El Gobierno local presidido por Goretti Sanmartín aprobó este lunes la solicitud de declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, a propuesta de la Consellería de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica para que sea remitida a la Xunta, administración que tiene la competencia para decretar la medida y que ahora tiene un plazo máximo de seis meses para pronunciarse. En la rueda de prensa posterior a la reunión de Gobierno, en la que comparecieron la portavoz, Míriam Louzao, y el titular de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, los concejales anunciaron la aprobación de esta solicitud tras completar los informes y el trámite en los últimos días.

En su intervención, Iago Lestegás reflexionó sobre que la declaración de zona de mercado residencial tensionada “no es un fin en sí mismo, es una herramienta”. Esta declaración, con una vigencia de tres años, permite contener la escalada de los precios del alquiler mientras las distintas administraciones implementan medidas para abordar las causas estructurales del problema de la vivienda. En este sentido, recordó que es la Administración autonómica la que tiene las competencias en esta materia al amparo de lo establecido en el artículo 27 de nuestro Estatuto. El concejal señaló que las medidas, que palian las debilidades estructurales del mercado de la vivienda, darán frutos a medio plazo. Recordó también que las medidas pueden ser muchas y muy diferentes, siempre que sean complementarias.

La concejala de Vivienda también hizo hincapié en la necesaria "intervención en el mercado del alquiler, porque se ha convertido en una fuente de desigualdad y un factor de empobrecimiento". El mercado de alquiler está provocando, dijo, "una transferencia regresiva de ingresos de los más pobres a los más ricos". En la última década, el precio medio del alquiler ha aumentado un 77% en España mientras que la renta media por hogar ha aumentado un 33%.

«Muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna, y quienes aún pueden tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y cada vez menos capacidad de ahorro. Por eso hablo de empobrecimiento», añadió, antes de señalar que «los inquilinos tienen que dedicar una parte cada vez mayor de su jornada laboral (y, por lo tanto, de sus vidas) al pago del alquiler», enfatizó.

En este sentido, Lestegás ha recordado que el diagnóstico del Grupo de Estudios Territoriales de la Universidade da Coruña (encargado por el gobierno de Santiago para esta petición) concluye que lo que más tensiona el mercado residencial compostelano es el alquiler y advierte de que la tensión es mayor en las zonas con niveles de renta más bajos y por tanto la perpetuación de esta situación afectaría especialmente a los hogares más vulnerables.

En su comparecencia, el concejal de Vivienda advirtió de que “la situación es tan grave que es necesario que quienes ocupamos puestos de responsabilidad en materia de vivienda, a cualquier nivel y en cualquier administración, adoptemos decisiones audaces e impulsemos medidas eficaces para garantizar el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad”. "Creo que no actuar no es una opción, y tengo claro que no vamos a salir de esta crisis con las mismas herramientas, las mismas actitudes, las mismas prioridades y las mismas estrategias que la provocaron", advirtió.

Trabajo extenso

Lestegás explicó el “amplio trabajo” que realizó el Ayuntamiento pese a que debería haber sido la Xunta la administración que lo hiciera, como Administración competente. El Grupo de Estudios Territoriales de la UDC, por encargo del Ayuntamiento, elaboró ​​un diagnóstico de la situación del mercado residencial santiaguero que entregó en enero. Este trabajo tiene como principal conclusión que el municipio cumple dos de los cuatro criterios para solicitar la declaratoria de mercado tensionado en todo su territorio. Se puso a disposición del público y se presentaron seis alegaciones, las cuales fueron examinadas y contestadas.

La Concejalía de Urbanismo y Vivienda elaboró ​​una memoria justificativa y un proyecto de plan específico con medidas correctoras cuyo contenido, al igual que el del diagnóstico, fue presentado y analizado por la mesa sectorial de vivienda en dos reuniones los días 19 de febrero y 22 de mayo. Cada entidad pudo realizar todas las aportaciones y observaciones que consideró oportunas y muchas de las aportaciones fueron incorporadas a las medidas correctoras propuestas por el Ayuntamiento.

Una vez finalizados estos trabajos y cumplidos todos los trámites necesarios, la XGL acordó este lunes 26 de mayo solicitar al IGVS la declaración de todo el término municipal de Santiago como zona de mercado residencial tensionado y remitir a la Xunta toda la documentación requerida.