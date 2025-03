El gobierno de Santiago destinará casi 230.000 euros a 14 actuaciones para mejorar la accesibilidad en varios puntos de Compostela

La Xunta de Goberno ha acordado esta mañana adjudicar las obras de mejora de la accesibilidad en catorce puntos de la ciudad a la empresa Inside The Team, por un importe de 229.847,23 euros. El ejecutivo municipal también dio luz verde a la contratación de la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de reurbanización de la calle Castrón-Douro-Sar con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio público de esta zona. De estos asuntos han informado esta mañana en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, y el concejal de Carreteras y Obras, Xesús Domínguez.

Xesús Domínguez detalló que el ejecutivo municipal acordó adjudicar la obra a la empresa Inside The Team para mejorar la accesibilidad en varios puntos de la ciudad, por un importe de 229.847,23 euros (IVA incluido). La concejala de Carreteras y Obras detalló que, además de ser la oferta económica más ventajosa, "ofrece mejoras como ampliar el plazo de garantía en 5 años adicionales a los incluidos en el pliego de condiciones, ampliar las medidas de control de calidad y ampliar las medidas de control medioambiental".

Estas obras, alineadas con los criterios incluidos en el Plan de Accesibilidad Universal de Santiago de Compostela, incluyen actuaciones en 14 puntos concretos, “que se determinaron teniendo en cuenta las incidencias remitidas por el barrio, visitas de campo y una evaluación técnica para determinar las prioridades”, explicó el edil.

En concreto, los puntos donde se ejecutarán las obras de mejora son los siguientes: el paso de peatones de la Rúa do Río, junto al cruce con la Rúa do Lavadoiro; el paso de peatones de la calle Lavadoiro junto a la escuela infantil municipal de Meixonfrío; la intersección de la calle Avío en la rotonda superior de la calle; el paso de peatones en la calle Avío; la intersección de la calle Irmandiños; el paso de peatones y zona de aparcamiento de la calle Xasmíns en la intersección con la Ruela A Estila; la intersección de la calle Betanzos con la calle Proxecto Vagalume, a la entrada del CEIP Apóstol Santiago; el paso de peatones de la Rúa de Betanzos, junto al camino peatonal hacia la Rúa de Tomiño; la intersección de la avenida. Qurioga Palacios con la Costa do Vedor; la intersección de la Rúa Gómez Ulla con la Rúa do Hórreo; paso de peatones en la calle Outeiro do Sar, en la intersección con la calle Dublín; el paso de peatones en la calle Dublín junto a la costa de Vieiro; la zona de acceso al Centro Comercial Área Central en la calle Berlín y calle Varsovia.

Estas obras tienen como objetivo principal la mejora de la accesibilidad universal y la creación de itinerarios peatonales seguros. Para ello, se ejecutarán trabajos de construcción de pasos elevados para peatones, instalación de taludes con pendiente inferior al 6%, regularización de pavimentos o ampliación y continuidad de aceras, entre otros.

Castro Duero

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde al expediente de contratación del servicio de redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de reurbanización de la calle Castrón Douro – Sar, “una obra cuyo principal objetivo es mejorar la accesibilidad de la zona, evitar inundaciones y mejorar la calidad del espacio público, con especial atención a los espacios de convivencia para el barrio”, ha destacado Xesús Domínguez.

Se trata de un proyecto dentro del Objetivo Estratégico 2 de la Agenda Urbana 2030 que pretende evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, que tiene que ver con la reorganización de los espacios perimetrales en torno al almendro y actuaciones de conexión de los dos anillos de la ciudad.

Este proyecto, que contará con un presupuesto base de licitación de 102.869,99 euros (IVA incluido), busca aplicar criterios de calidad urbana similares a los de la ciudad histórica, por considerar que es la mejor forma de preservar el carácter patrimonial del área de actuación. “Hay que tener en cuenta que se trata de una calle que forma parte de un corredor que une la ciudad histórica con el anillo de espacios verdes y la Ciudad de la Cultura, y que integra un conjunto patrimonial del nivel de la Colegiata de Sar en su entorno”, añadió la concejala.

Parque Infantil Verdía

El ejecutivo municipal también dio luz verde al proyecto constructivo revisado de la obra del parque infantil y biosaludable de la antigua estación de Verdía, que contará con un presupuesto total de 150.000 euros (123.966,94 € + 26.033,06 € IVA) y un plazo de ejecución de 40 días naturales. Este proyecto se llevará a cabo con el plan POS+ 2025 de la Diputación Provincial de A Coruña.

Otros asuntos

La Junta de Gobierno también ha acordado esta mañana aprobar la prórroga del contrato de “Servicio de limpieza y desinfección de aparatos de agua caliente y agua fría de consumo humano para el control y prevención de la contaminación por legionela en instalaciones deportivas municipales” suscrito con la empresa SANIASTUR, SL, por un periodo de 6 meses.

También se aprobó la actualización de las tarifas de los aparcamientos públicos de Horreo, San Clemente y San Caetano para el año 2025, con un incremento del IPC del 2,40% respecto a la última revisión tarifaria aprobada el 11 de marzo de 2024.