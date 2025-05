Gobierno y oposición municipal en Santiago coinciden en la necesidad de incrementar el número de plazas de residencias y centros de día para mayores

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas asegura en ONDA CERO que "é insuficiente as prazas para persoas maiorfes non só en residencias senón tamén en espazos de centros de Dia". Rozas recuerda que los centros servirían "para que os poidan utilizar as persoas maiores mentres os coidadores poidan facer o seu traballo ou outro tipo de actividade". Rozas reclama "un orzamento que non quede nunha declaración de intencións" por parte de la administración autonómica porque "temos un déficit" de instalaciones "cunha poboación cada vez máis envellecida" y "se demandan dous centros de Día"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños destaca que "levamos 6 anos agardando por ese plan de soedade non desexada" que acaba de anunciar la Xunta de Galicia y añade que "é unha necesidade" a lo que añade "o servizo de chamadas porto en marcha durante a época da pandemia ou o centro de maiores en San Pedro de Mezonzo".

El concejal de Facenda Manuel Cesar señala que "a última residencia construída en Santiago foi na época do goberno do PSOE e BNG na Xunta" y "o cuarto pilar do Estado é o benestar e a dependencia e para que se desenvolva son necesarias políticas públicas" pero añade que es necesario un presupuesto por parte de la administración autonómica. Cesar destaca la puesta en marcha en Compostela de servicios como Xantar na Casa o parques biosaludables.

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla destaca que las personas mayores "son las más frágiles" y "los colectivos más desfavorables" y defiende que "la atención que debieran tener" se debe de incrementar.