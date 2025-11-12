El gobierno municipal inicia una rolda de contactos para los presupuestos de 2026 y da cuenta de los avances de los acuerdos adquiridos

El gobierno municipal, con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, al frente, inició una rolda de contactos en el marco de la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 y para dar cuenta de los avances de los acuerdos adquiridos para la aprobación de las cuentas vigentes, de 2025. En el primer encuentro mantenido esta semana, con las concejalas y concejales no adscritas, también estuvieron por parte del gobierno la tenenta de alcaldesa, María Rozas, la portavoz y segunda tenenta de alcaldesa, Míriam Louzao, y el concejal de Hacienda, Manuel César.

La reunión ha servido para dar cuenta de los avances en los acuerdos firmados en enero con los socios preferentes del gobierno. Por ejemplo, el gobierno cumplió con el objetivo de aprobar e implantar el recargo municipal sobre el impuesto de estancias turísticas y logró desbloquear el futuro de la parcela donde se localizaba el Colegio Peletero: está aprobada de forma provisional la modificación puntual del Plan general de ordenación municipal en el ámbito del PERI-12, con una reserva de al menos el 45% de vivienda protegida en el centro de la ciudad.

Vivienda y transformación de la ciudad

En cuanto a la defensa del derecho a la vivienda, se hizo la solicitud de declaración de Santiago de zona de mercado residencial tensionado, una declaración para la que Santiago en su conjunto cumple dos de los criterios de la Ley estatal para el derecho a la vivienda. Ahora se trabaja en la elaboración de una nueva solicitud, al desestimar la Junta el recurso de reposición para que el expediente pudiera seguir su curso.

Se publicó la licitación del concurso de ideas para la transformación del conector central de la ciudad, una actuación que mudará por completo la manera de vivir en el territorio. Se incluyó en el proyecto Horizonte Compostela, que se presentó a la convocatoria de los FEDER para planes EDIL, la conexión de la calle Basquiños y Arzúa y la ejecución de un ascensor u otra solución mecánica de movilidad en la Almáciga.

Servicios públicos de calidad

En cuanto a los servicios públicos de calidad, ya es una realidad el Plan anual de conciliación, que tiene publicados los periodos de inscripción de todo el curso 2025-2026, garantizando su plena implementación y acceso inmediato a las familias con niños y niñas en edad escolar.

En el ámbito de la igualdad, fue adjudicado en abril el servicio y asistencia técnica para la coordinación de la Casa de las Mujeres Johana Torres y del servicio de asesoramiento LGBTIQ+. Y el Ayuntamiento también está elaborando un Plan de Salud en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en el que se incluyen como líneas de actuación la promoción de una buena salud mental y la prevención de conductas aditivas.

Avances en contratos

En el marco del balance, se ha avanzado en el convenio para la comarcalización del parque de bomberos (la falta de finalizar los últimos detalles), y se empleó la tasa de reposición al 125% tanto en bomberos como en policías.

También se ha impulsado el procedimiento de licitación del nuevo contrato de transporte y están pidiendo de finalizar los procedimientos internos; se convocó la comisión especial para el estudio de la mejor fórmula para la gestión del ciclo del agua tras recibir el estudio de la Cátedra del Agua de la Universidad de A Coruña; y se inició el procedimiento de licitación para la gestión de los centros socioculturales.

Otro de los compromisos que son una realidad es la realización de dos convocatorias de los Bono Corazón.

Mantenimiento de equipos municipales

En lo que tiene que ver con los equipos, se licitó por primera vez el servicio de conservación y mantenimiento integral de las áreas de juego infantiles del Ayuntamiento y se impulsaron nuevos parques biosaudables y se hizo una reparación integral de los parques de la Plaza de Vigo, Agros de Ramírez y Plaza de Galicia. Está previsto adjudicar el césped del campo de fútbol de Villestro.

Obras de rehabilitación

También se ejecutaron obras de rehabilitación integral de asfaltados en una superficie de 23.360 m2, con un presupuesto de 368.420.000 euros. Hubo intervenciones en los pavimentos de O Castiñeiriño, Canteras do Sar y calle de Mouronzón, A Muíña, Puerto de Amio y Marina, Mulas, Tambre, y calle de los Hermandiños. También se llevó a cabo una campaña específica para mantenimiento de los pavimentos de chapacuña.

Se están ejecutando importantes obras de regeneración de calles en los barrios de la ciudad, como la de García Lorca, Puente la Reina o el proyecto Entre Sar y Sarela. Adicionalmente, se va a avanzar en la iluminación en varios pasos de peatones, además de los que ya se han hecho por ejemplo en la zona del Restollal. Ligado a esta cuestión, también se está ejecutando el proyecto de mejora de la accesibilidad en 14 puntos de la ciudad, que se suman a otras actuaciones ya ejecutadas como la mejora del cruce de la calle General Pardiñas.

Por otro lado, la dotación económica destinada al rural en los presupuestos supera el 1,5%, cumpliendo plenamente el compromiso adquirido en el marco del Pacto por el Rural.