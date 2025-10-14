El Gobierno Local señala que Santiago "es una ciudad segura" y "no hay aumento de la conflictividad mientras la oposición reclama "mayor diálogo con los vecinos" y "mayor presencia policial"

El concejal de Seguridad Ciudadana Xan Duro señala en ONDA CERO que "non hai un gran incremento da conflictividade" y "todos sabemos o que foi o Ensanche compostelán" en referencia a años anteriores. Duro comenta que no tiene constancia de macropeleas tal y como denuncian los vecinos del Ensanche y destaca que el protocolo policial es acudir todas las unidades posibles cuando se requieren "porque non sabes o que te podes atopar". Xan Duro explica que "se actuan cando hai constancia de delictos" y recuerda que en el problema de trapicheo y seguridad en el Banco do Pobre "houbo unha colaboración permanente" entre Policia Local y Policia Nacional. Duro añade que "hai tráfico porque hai consumo" y resalta que "se desmantelou o narcopiso da avda. Rodríguez de Viguri" al tiempo que "se está actuando por parte de Policia Nacional e Local".

La concejala de la UMAD Pilar Lueiro insiste en que "Santiago é unha cidade segura na que se pode vivir con tranquilidade". Lueiro defiende que "temos que traballar conxuntamente todas as administracións" y pone como ejemplo la solución del trapicheo e inseguridad en Santa Marta "foi gracias ó traballo de Policía Local, Policía Nacional, Sergas e UMAD"

El viceportavoz del PP José Antonio Constenla lamenta la "poca comunicación que hay entre el departamento de Xan Duro y las asociaciones de vecinos". Constenla participó en la reunión convocada por la A.VV. Raigame do Ensanche en la que también estuvieron presentes la A.VV. Fonseca del Casco Histórico y la A.VV. Rio Sarela de San Lourenzo reclamando mayor seguridad ciudadana en la ciudad. Constenla reconoce que "seguridad y convivencia en muchas ocasiones son complicadas de ejercer" pero "tiene que haber mayor implicación por parte de la administración local"

La concejala del PSOE de Santiago Marta Abal cree que "es una situación difícil" la derivada de la convivencia, consumo de drogas y seguridad ciudadana y añade que el trapicheo de drogas "hay que cortar de rañiz" para lo que "hay que actuar en un doble sentido, con la policia y a través de la UMAD". Marta Abal exige "que se incremente la presencia policial y una mayor capacidad de reacción" porque "con una mayor presencia de policia se puede disuadir"