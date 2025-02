El gobierno local de Santiago defiende el "incremento de presencia policial y limpieza en Santa Marta mientras la oposición reclama acabar con los puntos de venta de droga en Santiago

El concejal de Seguridade Xan Duro muestra en ONDA CERO su "comprensión" con los vecinos de Santa Marta y "aspiramos á erradicación do punto de venta de drogas tanto no Banco do Pobre como en calquer punto da cidade". Duro señala que "se incrementou a presencia da Policia Local de Santiago así como se reforzou a limpeza". Xan Duro recuerda que el Banco do Pobre "non é novo e a súa existencia é de fai anos e non é responsable o goberno local" porque "son competencia da Policia Nacional e Delegación do Goberno".

El concejal del PP José Ramón de la Fuente señala que "los vecinos de Santa Marta ya no se conforman con apoyo y comprensión, quieren algo más". De la Fuente insta Aa actuaciones y acciones del gobierno local ante un problema que ha crecido exponencialmente"

El concejal de Facenda Manuel Cesar lamenta "o oportunismo e a demagoxia e mentiras do PP" en cuanto a las críticas al gobierno local por la situación de inseguridad en Santiago. Cesar acusó a los populares de "tentar sacar rédito político" al "enfangar todo" con respecto a las críticas por la actuación municipal en materia de seguridad ciudadana.

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que hay que evitar "facer oportunismo político" porque "ninqguen quere un punto de venta de drogas na cidade". Así y todo insta a "una mellora da iluminación" así como mejoras en la limpieza aunquye "non debemos de sacar rédito político nun tema tan sensible coomo é o asunto das drogas"