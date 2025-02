El gobierno local insiste que "Santiago sigue siendo una ciudad segura" pese a "cuestiones puntuales" que "hay que atajar"

La portavoz del gobierno local Miriam Louzao señala en ONDA CERO que "Santiago segue sendo unha cidade segura" y lo pone de manifiesto "os datos do Ministerio do Interior nos que se desprende unha baixada dos delictos contra a liberdade sexual, e baixadas por delitos de tráfico de drogas". Así y todo, puntualiza Miriam Louzao que "hai que avaliar todos estes datos" y aunque "son cuestións puntuais nalgún punto da cidade, temos que palialos". Miriam Louzao insiste, ante las críticas del PP ante la gestión del gobierno en cuanto a seguridad ciudadana que "Santiago é unha cidade segura e parecenos irresponsable caer na demagoxia" al tiempo que pregunta al portavoz del PP "cómo se pode facer para contratar a 100 novos policias" tal y como señaló como necesidad para la ciudad.

El concejal de Segruidad Ciudadana Xan Duro califica de "irresponsables e faltas de rigor" las declaraciones de Borja Verea al afirmar que "Santiago es la ciudad más insegura de Galicia" según los ratos de criminalidad. Duro insiste en que "descenden con respeito a 2014, cando gobernaba o PP, os delitos por tráfico de drogas, delitos de violencia e intimidación, os furtos e sustracción de vehículos" y añade que "en 2024 pechamos con 4.200 delictos mentres que fai 10 anos se rexistraban 6.600".

El concejal del PP de Santiago José Ramçon de la Fuente lamenta que el gobierno local "segue co mantra de que Santiago é unha cidade segura, porque iso depende de con qué época ou cidade o comparas". De la Fuente señala que "según os datos do Ministerio do Interior é a cidade máis insegura dos últimos anos" porque "ten o ratio de criminalidade máis alto de toda Galicia". De la Fuente explica que "mentres en España descende un 0,1% a criminalidade en Santiago crece un 5,8%" y lamenta "a espiral de ascenso da criminalidade en Santiago". Desde el PP solicitan "unha mellora na iluminación en Santiago e que graben as cámaras de videovixiancia"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños lamenta la "inquedanza e preocupación dos veciños" por los robos y asaltos en diferentes puntos de la ciudad derivado "dun aumento do consumo de drogas" en donde "uns trapichean e outros van buscar a dosis", una situación que "hai que tentar atallar" para lo que insiste en "solicitar unha xunta local se geruridade extraordinaria"! para abordar el problema de la seguridad ciudadana. Gonzalo Muíños considera que "é importante facer as denuncias para que as forzas de seguridade poidan actuar". Por otra parte, Gonzalo Muíños se pregunta ""¿cómo vai conseguir Borja Verea 100 policías máis para Santiago?.. ¿cómo vai a executar ese plan?"