El gobierno local espera llegar a un acuerdo con Patrimonio para buscar "otro tipo de soluciones" al firme de la plaza de Campo de Conxo

Vecinos de Conxo señalan en ONDA CERO que la situación actual del firme y la calzada en la ptraza do Campo de Conxo es cuanto menos, mejorable. Las losetas rotas en diferentes puntos de la plaza suponen “un peligro para los conductores y también para los vecinos, especialmente la gente mayor” además del ruído que provocan al paso de turismos y autobuses. Los desperfectos en el firme de la praza do Campo de Conxo comenzaron al poco de abrir al tráfico tras la remodelación de la plaza. Vecinos de Conxo urgen a reparar las losetas que están rotas y mejorar también el diseño de la propia plaza que, en algunos puntos como en las inmediaciones de la entrada al sanatorio psiquiátrico “pueden suponer un peligro para los viandantes por no estar bien definido” .

El concejal de Obras Xesús Domínguez explica en ONDA CERO que la praza do Campo de Conxo "mantén unha importante cantidade de tráfico" y el problema de los baches "está nas xuntas de pedra encofrados cun formigón de pouco grosor e cando pasan os vehículos, se rompen". Domínguez comenta que desde el concello de Santiago se está a la espera de las recomendaciones de Patrimonio, puesto que es un punto sensible de paso de Camino Portugués "e se volve a romper habería que falar con Patrimonio por se se pode atopar outro tipo de solución"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que Conxo "es un barrio singular con una enorme vida asociativa y cultural" y con respecto a la situación de la plaza de Conxo "los vecinos tienen razón en señalar que esas losas se rompen" porque "quizá soporta un tráfico pesado para el que no están diseñadas". Así y todo, Constenla insiste en que "hay que poner en valor la praza do Campo de Conxo" y apunta a que "el problema es que el firme no está diseñado para soportar tanto tráfico"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños destaca se pregunta si finalmente ha sido recepcionada la obra por parte del Concello de Santiago. Así y todo Muíños añade que "a quen corresponda tense que facer cargo do mantemento e que o faga polas necesidades do entorno" en donde hay una empresa muy importante de la ciudad, centros deportivos "os que acuden habitualmente uns 300 nenos"

El concejal de Mobilidade Xan Duro cree que "habería que avaliar usar materiais mixtos naqueles lugares que van ter que soportar un tráfico pesado e necesario". Duro indica que es necesario ver "como combinamos o uso ornamental dunha praza que tamén ten que dar servizo ó barrio"