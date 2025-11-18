El gobierno local destaca la próxima incorporación de más efectivos de Policia Local y Bomberos mientras la oposición lamenta que la situación del parque "preocupa a los compostelanos" y lamenta la "incapacidad e indolencia" del gobierno

La concejala de Medio Rural Pilar Lueiro señala en Onda Cero que la merma de efectivos de Bomberos y Policia Local "é un conflicto con raíces históricas" debido "a políticas de contención de gasto público" por la tasa de reposición. Lueiro destaca que "este goberno acaba de incorporar 9 policias ós que sumarán seis máis este mes e outros 15 máis adiante". Además se espera la incorporación de 3 nuevos Bombros "con interinaxe" y se llevará próximamente 9 más a la mesa de contratación. Lueiro destaca "as conversas cos traballadores" con el fin de solucionar el conflicto laboral tras la deuda de pago de las horas extra

El concejal del PP de Santiago José Ramón de la Fuente lamenta que "o principal problema e que chjama máis a atención é a actividade do goberno cunha mezcla de incapacidade e indolencia". De la Fuente recuerda que Bomberos y Policia Local "son servizos públicos esenciais que non poden estar suxeitos á falla de capacidade do goberno"

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte cree que "a situación dos Bombeiros é moi grave e preocupa ós veciños de Santiago" tras producirse "incendios con risco para as persoas porque o parque de Bombeiros ten insuficientes medios e non foi quen de dar resposta". Guinarte indica que "fai tempo que deberían estar xa convocadas 12 prazas e se debería negociar cos traballadores e buscar solucións ás demandas que prantexan"

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas señala que "a situación nos preocupa" y añade que "é preocupante o déficit de persoal que obriga que as quendas se fagan con horas extras". Rozas censura que "a taxa de reposición leva moitos anos" y explica que "cubrir esas prazas non é un proceso rápido"