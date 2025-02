El gobierno local defiende que la imagen del casco histórico "es buena" y Santiago "es una ciudad limpia"

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala en ONDA CERO que "a imaxe do casco histórico é boa" y Santiago "é unha cidade limpa" y "se fan algunhas pintadas, son en determinados momentos coincidindo con algunhas movilizacións " aunque "hai un programa de limpeza onde todas as pintadas tapanse en 24 horas se o tempo o permite". Domínguez explica que las pintadas o cartelería en bajos comerciales o escaparates "é competencia da propiedade" y añade que "a tendencia redúcese porque en 2024 se localizaron 102 pintadas cando en 2014 había 762 pintadas en pedra"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla lamenta que en el casco histórico de Santiago "haya un verdadero destrozo" pòrque "cualquier pared es susceptible de pintadas o cartelería de de Altri, dia de Rosalía, Galiza Nova... en fin... todo en la misma línea". Constenla añade que "no deja de ser cómico que el concejal de obras achaque a los turistas esta situación cuando el casco histórico lo destroza gente que vive aquí" y "no se puede decir que hemos mejorado"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños lamentó que "el casco histórico está lleno de carteles" y recuerda que "llevaremos al próximo pleno una pregunta sobre si los edificios privados pueden acogerse al progrema de empleo para retirar la cartelería" y recuerda que "el año pasado se retiraron más de 300". Muíños considera que "hay que poner de nuevo en valor el casco histórico compostelano" y "queremos que la ciudad esté limpia y segura"

La portavoz municipal de Compostela Aberta María Rozas señala que "as pintadas e cartelería da unha mala imaxe da cidade" y añade que "temos que coidar o noso patrimonio e non pintar as fachadas e espazo público nin tampouco poñer carteis en lugares non adaptados" al tiempo que "fago un chamamento ó civismo". María Rozas señala que "a sensibilidade agora é moito maior" al tiempo que criticaba que "para o PP o remedio é poñer un policia en cada recuncho"