El gobierno local defiende las medidas para reducir las viviendas turísticas en Compostela e incrementar el parque de vivienda residencial

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que "o precio medio da vivenda de aluguer en Santiago se establecía en 625 euros ó mes" y explica que "se incrementou o número de inmobles, pero a un prezo desorbitado". Se da la circunstancia de que en Santiago "aumentou un 45% o prezo do aluguer, mentres que subiu un 6% o prezo de venta". Iago Lestegás señala que "baixou un 16% o número de pisos turísticos en Santiago " en donde "son máis de mil os expedientes feitos polo concello de Santiago co cal o traballo está dando froitos"

El viceportavoz municipal del PP JOsé Antonio Constenla cree que "el de la vivienda es un problema severo que también tenemos en Santiago" y pone de relieve que "hay que trabajar en la movilización de las 5.000 viviendas vacías que tenemos en Santiago". Constenla explica que muchas de ellas no están a disposición de los posibles inquilinos "bien porque no están en condiciones o bien porque los propietarios no se fían por culpa de las políticas que generan inseguridad y por miedo a ocupaciones"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños destaca que "problema real" que hay en Santiago ante el altisimo precio de la vivienda en alquiler y pone de relieve la necesidad de "declaración de zonas tensionadas" y que fruto del retoceso de las UVUT´s "por fin había 300 nuevas viviendas para poder alquilar". Muíños cree que "os prezos están altísimos así como as condicións de moitas desas vivendas". Gonzalo Muíños cree que tiene que haber "un equilibrio entre os prezos e a demanda"

La portavoz municipal de Compostela Aberta María Rozas califica de "situación dramática" la de la vivienda en Sanrtiago porque "é unha situación de alarma social". Rozas defiende "as medidas tomadas durante todo este tempo de regulación das VUT´s" porque "aquí conseguimos incrementar a oferta de vivenda para residentes" porque "cantas familias se poden permitir pagar 1.000 euros ó mes por unha vivenda?"