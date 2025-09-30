El gobierno local califica en Onda Cero de "buena noticia" la puesta en marcha de la tasa turística que "es un clamor en Santiago"

La concejala de Turismo Miriam Louzao avanza en ONDA CERO que "o xulgado denegou as medidas cautelares para a suspensión da aplicación da recarga municipal do imposto sobre estadías turísticas". Una noticia que nos ha avanzado en directo en ONDA CERO al tiempo que "nos alegramos de que se aplique a taxa turística en Compostela a partires de este mercores 1 de outubro" ya que justifica que "a presión turística é unha realidade en relación ó número de habitantes que ten Santiago" e insiste que se destinará para sufragar los gastos derivados de la actividad turística en Santiago.
La concejala del PP de Santiago María Baleato cree que "o testo da ordenanza é unha chapuza" y explica que "estabamos en contra do procedemento e a tramitación que se seguíu" por parte del gobierno local y no tanto en contra de la propia tasa turística.
El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte considera que el juzgado "non adopte medidas cautelares é o normal" porque "probablemente pesara na decisión que as irregularidades ou a falla de requisitos legais non é tan evidente" y recuerda que la tasa turística "non a van pagar os composteláns nin os hoteleiros, senónm as persoas que pernocten en Santiago"
La concejala de Dereitos Sociais y portavoz de Compostela Aberta María Rozas cree que "é mi boa noticia" la aplicación de la tasa turística en Santiago y califica de "cidade pioneira en Galicia" por adoptar esta decisión que "é un clamor e se preguntamos ós veciños de Santiago seguro que din é que é necesaria"