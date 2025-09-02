El Gobierno inicia la tramitación de la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha presidido el acto realizado en el pazo de Meirás. Ha hecho un llamamiento al consenso que permitió, recordaba, que la familia Franco ya no fuese titular del pazo. Se dirigía así a los colectivos memorialistas que se manifestaban a las puertas. Desde la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica acusaban al Gobierno de «hacer propaganda» y de haber actuado a espaldas de estos colectivos. En el que acto de esta mañana tampoco ha habido presencia de la Xunta de Galicia.
Mañana San Simón acogerá un acto similar; al que también acudirá el secretario de Estado.