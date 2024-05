El gobierno compostelano cree que hay que abrir un debate acerca de los usos de la plaza del Obradoiro "con un uso bastante intenso"

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que “o criterio é que as iniciativas municipais enmarcadas nas festas non se trasladan á comisión asesora de patrimonio histórico” en relación al concierto de las orquestas que han actuado en la plaza del Obradoiro. Con respecto a la situación de empedrado de la plaza “de chapaplana son obxecto de intervención regulares de reparación porque a praza ten un uso bastante intenso” como los autobuses que habitualmente acceden con turistas a la plaza del Obradoiro para dar servicio al Hostal de los Reyes Católicos e “igual habería que ampliar o debate sobre ós accesos ó Obradoiro”. Con respacto a las atracciones de la Alameda, Lestegás cre que existe “a necesidade de buscar espazos menos fráxiles próximo á zona histórica para este tipo de instalación” e insiste en que se estudian por parte del concello otros emplazamientos para las atracciones

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que “existe una preocupación sana por la plaza del Obradoiro” y añade “¿hasta cuando se va a seguir riendo de los compostelanos los señores del BNG?” porque “”tienen una responsabilidad a la carta, esto sí, esto no, esto me interesa o no me interesa” y explica que “hay un informe negativo de los técnicos municipales sobre el concierto de orquestas en el Obradoiro que nunca llegó a la comisión del casco histórico”.

La concejala de Dereitos Sociais y de Compostela Aberta María Rozas se pregunta “¿é a primeira vez que actúan orquestas na praza do Obradoiro? E foi alguna vez á comisión asesora?, pois non, non foi”. María Rozas cree que las fiestas de la Ascensión “foron unéxito rotundo como por exemplo o concerto das Fillas de Cassandra con público de todas as idades”. Al mismo tiempo María Rozas cree que los compostelanos no entenderían un cambio de emplazamiento de las atracciones de la Alameda en las fiestas de Santiago

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que “non pode haber declaración da alcaldesa diciendo que non sabe se foron as orquestas as que levantaron algunas chapas de pedra do Obradoiro, iso é rirse da xente”. Muíños explica que “as losetas estaban levantadas a primeira hora da mañana porque non houbo outra actuación” con lo que señala que “foron as orquestas” y “o que hai que facer é reparar os danos en chapa plana e non decir que non sabe se son os trailers ou non”