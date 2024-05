El gobierno compostelano considera "insuficiente" el número de taxis mientras el PP cree que la ampliación de licencias provocará "precariedad" en el sector

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas defiende en ONDA CERO la necesidad de incrementar el número de taxis en Santiago porque “o número de taxis é insuficiente según un estudo da concellalía de Mobilidade” en la que “a conclusión é que se necesitan 29 novos dos que 14 serían para servicio a persoas con mobilidade reducida”. Rozas señala que “temos as mesmas licencias de taxi que en 1998 e non se incrementou ninguna” y añade que “temos agora 147 licencias e 144 taxis funcionando en Santiago” para dar servicio a los compostelanos pero también a las necesidades de los vecinos de Concellos limítrofes o lacelebración de congresos en la ciudad.

El concejal del PP de Santiago Adrián Villa comenta que “hai determinados momentos no ano, ocasión temporais nas que non hai servizo de taxis coa demanda que se exixe” aunque añade que “dar esas 29 licencias de taxi provocará unha precariedade para o sector” señalando que “na temporada Baixa que vai dende octubre a Semana Santa non haberá demanda” y añade que “o 0,4% dos veciños de otros concellos emprega o taxi en Santiago”

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños comenta que el anterior gobierno socialista “xa tiña amañado parte dos problemas do sector” y añade que “Santiago é especial pola cantidade de visitantes que temoso u os congresos e hai momento no que se produce ese colapso” para lo que propone “abrir un diálogo fluído porque “é importante sentarse con todas as patas do banco e chegar a acordos”

El concejal de Facenda Manuel Cesar explica que “este gobernó tivo enconta a opinión de todo o sector do taxi” aunque reconoce que “a nivel popular todo o mundo reclama máis taxis en Compostela”. Cesar explica que “a poboación vencellada a Santiago duplica a poboación da cidade e o taxi é algo moi demandado” en donde “pode haber falta de servizos nun momento dado” por lo que defiéndela ampliación de licencias.