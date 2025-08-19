El fuego quema 20.000 hectáreas en la comarca de Valdeorras

La última estimación de Medio Rural indica que 7 fuegos continúan activos en la provincia de Ourense y el concello lugués de Quiroga.

En total las llamas han calcinado más de 73.000 hectáreas en toda Galicia.

4 brigadistas permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Chuac.

Un menor de edad ha sido detenido en Santiago como presunto autor de varios fuegos en la capital gallega.

Desde la Xunta se insiste en que todavía no han llegado a Galicia todos los medios solicitados al Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes se aprobará la declaración de zona catastrófica para las localidades más castigadas por el fuego.