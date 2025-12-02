La falta de agentes vuelve a cerrar el túnel del Hórreo de Santiago y la alcaldesa Goretti Sanmartín censura esta "medida de presión"

La falta de agentes en la Sala de Pantallas ha vuelto a cerrar del túnel del Hórreo de Santiago desde las 22.45 del uno de diciembre -- entrada del turno de noche --, hasta las 08.00 horas de la mañana del dos de diciembre. Ante esto, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha señalado que le parece "lamentable" que se utilice como "medida de presión una molestia clara a los vecinos".

Preguntada por los medios de comunicación este martes, la mandataria local ha manifestado que el cierre "no tiene lógica ninguna" y sobre todo que se haga en un momento en el que se está negociando. Así, ha indicado que una de las organizaciones sindicales que "tiene bastante relevancia en este conflicto" -- Comisiones Obreras -- no acudió a la última mesa de negociación.

En este sentido, ha indicado que este miércoles hay una nueva reunión a la que "espera que asistan todas las organizaciones sindicales" para hablar con el grupo de la universidad que se va a encargar de hacer el estudio de la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) necesaria para todo lo que tiene que ver con el complemento específico.

Sanmartín ha explicado que hay 12 policías con cursos de formación específicos para estar delante de las pantallas. "Puede haber dos o tres personas de baja, pero luego hay otro número que evidentemente se solicita que pueda estar haciendo el servicio. Sabemos que en estos momentos hay un colectivo que se está negando a realizar esos servicios que hacían hasta ahora", desarrolló.

En este sentido, ha indicado que es bastante habitual que se puedan hacer movimientos de turnos y que la gente se preste a esta reorganización, pero la cuestión es que "cuando hay negativa a hacerlo" lo que se produce es el "daño a los vecinos".

Con todo, ha anunciado que esta semana comparecerá para hablar sobre todas las cuestiones relacionadas con este conflicto. "No puedo hacer otra cosa en este momento más que lamentar que se produjese y que se haga como medida de presión", concluyó.

CIERRES "REITERADOS E INADMISIBLES"

Por su parte, el concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha exigido al Gobierno local que busque una "solución urgente" ante los "reiterados e inadmisibles" cierres del túnel, que produjeron "interminables atascos en una hora punta".

Para De la Fuente, "no es de recibo que un día si y otro también, el parque de bomberos de Santiago esté inoperativo, o que los efectivos destinados a mantener la seguridad de los vecinos no sean suficientes".

Ahora, ha añadido que "hay que sumarle que una de las vías que vertebran el tráfico, como es el túnel del Hórreo, tenga que mantenerse cerrado durante horas, de forma incomprensible".

Así, el popular ha remarcado que "está claro que los nacionalistas no tienen ni ideas, ni ganas, ni capacidad para dirigir a la capital de Galicia", porque asegura que "según ellos no hay dinero para pagar a los Policías locales ni bomberos", pero "lo consiguen para seguir haciendo más grande la agencia de contratación de miembros del BNG en el Ayuntamiento".