La empresa Monbus retira de una parcela en Amio los restos de autobuses urbanos averiados convertida en "cementerio" de autocares

El gobierno compostelano confirma en ONDA CERO que "estanse retirando agora como resíduos" los autobuses urbans averiados y que se encontraban en una parcela próxima al recinto ferial de Amio. La concejala de Dereitos Sociais María Rozas explica que "os vehículos propiedade de Monbus os está retirando a empresa" y "os desmontan e trasladan os materiais". María Rozas señala que los trabajos se desarrollarán durante las próximas tres semanas

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños recuerda que "tras varios requerimentos da anterior etapa de goberno" para que fuesen retitados estos vehículos se está procediendo ahora a su traslado y añade que "é unha ledicia que a empresa se digne a retiralos".

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás comenta que el espacio que ha funcionado como depósito "son uns 290.000 metros cadrados e estamos traballando no ambito do plan especial para ordenar este espazo tan grande e que defina mellor as conexión