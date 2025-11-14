Detenido en Santiago un hombre por venta de droga y al que se incautaron armas y dinero de diversos países

La Policía Nacional ha detenido en Santiago de Compostela a un hombre por presunto delito de tráfico de drogas, momentos después de realizar una entrada y registro en su domicilio del barrio de Fontiñas, según informa.

Las diligencias tramitadas han sido fruto de las investigaciones realizadas en los últimos meses por el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial y a raíz de las numerosas actuaciones policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana, contando con la colaboración de vecinos.

El pasado día 12 se realizó la explotación operativa de la investigación, procediendo a la entrada en el domicilio de madrugada. En el posterior registro fueron intervenidas sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, repartida en distintos envoltorios, la cual podría dar lugar a más de 500 dosis.

También se intervinieron básculas de precisión, utillaje, un arma de fuego corta tipo revólver, una escopeta tipo carabina, armas blancas y un machete.

Además, fueron recuperados diferentes enseres, en algún caso en su embalaje original intacto, que presumiblemente podrían proceder de hechos delictivos realizados contra el patrimonio, actuando como receptador el usuario del piso a cambio de sustancia estupefaciente. Fue incautado dinero en euros y también en moneda de diferentes países como Vietnam, Marruecos, Estados Unidos, Urbekistan o Argentina.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, "quedando desarticulado un punto negro frecuentado por toxicómanos a diferentes horas del día y de la noche con el consiguiente perjuicio para los vecinos", señala.