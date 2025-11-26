Desalojo

Desalojan por orden judicial al hombre que vivía en el chalé de la familia de Rosario Porto en Teo en donde fue asesinada Asunta Basterra

Tuvieron que actuar lanceros de Protección Civil dado a que el hombre tenía varios perros, aunque finalmente estos no habrían sido trasladados a la perrera, sino que él mismo se hizo cargo de ellos.

Europa Press

Santiago de Compostela |

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía local de Teo han efectuado el desalojo de un ocupa que residía desde hace más de un año en el chalé de la familia de Rosario Porto en el que se cometió el crimen de Asunta en el año 2013.

Fuentes conocedoras del desahucio han confirmado a Europa Press que la acción de desalojo ordenada por un juzgado compostelano empezó sobre las 12,30 horas y concluyó poco antes de las 14,00 horas.

Las mismas fuentes han ratificado que el hombre que habitaba en la vivienda colaboró y que el desalojo se produjo "con normalidad y sin incidentes".

En todo caso, tuvieron que actuar lanceros de Protección Civil dado a que el hombre tenía varios perros, aunque finalmente estos no habrían sido trasladados a la perrera, sino que él mismo se hizo cargo de ellos.

El desahucio se produjo, según las fuentes consultadas, en presencia de la actual propietaria de la vivienda.

Asimismo, además de efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Protección Civil de Teo, se desplazó hasta el lugar personal del juzgado.

