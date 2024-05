El decano de la Facultad de Historia señala que "no se cumplen ahora mismo las condiciones de seguridad en el edificio" por la acampada en su interior

El decano de la facultad de Historia asegura en ONDA CERO que “non se cumplen agora mesmo as mínimas condición de seguridade neste edificio” por la situación derivada de la aparición de grietas que obligan al traslado de 150.000 libros, pero que no se puede llevar a cabo debido a la acampada a favor de Palestina que todavía llevan a cabo una serie de personas que se ha encerrado en el edificio y que obligaría a parar toda la actividad en Geografía e Historia, también la administrativa. Marco Virgilio García Quintela nos comenta que “o número de xente é variable ó longo do día” y aunque “a situación é estable” copmenta que “hoxe reiterei á xente acampada as dificultades nas que se atopa o edificio”. El decano de Historia alerta de que “na porta hai unha serie de pancartas que fan de embudo e dificultan unha evacuación en caso de emerxencia” y “a seguridade do edificio está comprometida pola acampada”

Marco Virgilio García señala que “non son quen de ver a relación de imposibilitar a actividade na facultade de Historia coa resolución do problema en Palestina” y mientras en otros campus universitarios las propestas se realizan de puertas afuera de las facultades, en el caso de la facultad de Historia “aquí están de portas adentro, non lles chove, están quentes, teñen luz e mesmo wifi”. El decano de Historia pone de relieve la necesidad del traslado de los 150.000 volúmenes que se realizaría en dos pasos y así ya ha siso informada la gerenca de la USC “primeiro teríamos que baleirar e exceso de peso no depósito de libros e eliminar o risco inminente achegando un orzamento a través do Consorcio de Santiago” para evitar que la grieta que ya ha surgido por el exceso de peso por los libros se incremente