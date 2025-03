El Concello de Santiago sacará "de forma inminente" a subasta cuatro edificios del registro de solares

El concejal de Urbanismo avanza en ONDA CERO que "de xeito inminente" el Concello de Santiago "sacará a poxa pública 4 edificios no rexistro de solares" que se encuentran en San Roque 23, Praciña das Penas 5, Loureiros, 14 y Espítitu Santo 33. Los tres primeros datan de 2010 y el último desde 2022 en esta situacoión. Además, Iago Lestegás wseñala que el Concello "vai delimitar unha área prioritaria de rehabilitación forzosa" en el que "son 50m edificios que están en declaración de ruína" y que el concello podría realizar una expropiación de cualquiera de ellos

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás lamentó en ONDA CERO el "discurso apocalíptico e pesimista" del PP con respecto a la limpieza en Santiago porque "a cidade histórica está moito máis limpa e coidada que outras comparables co tamaño" y añade que "non comparto que esté sucio". Lestegás señala que "temos os recursos de temos" y "habería que habilitar espazos para que a xente puidera expresarse" en cuanto a la colocación de cartelería.

El viceportavoz municipal del PP Jose Antonio Constenla cree que "la ciudad está abandonada" y "no hay más que pasear por el casco histórico y ver como un escaparate que está vacío tiene un cartel y la semana que viene está lleno de carteles y pegatinas, muchos de los cachorros del BNG". Constenla comenta que "la gente no tiene ningún pudor al colgar un cartel de un evento privado porque sabe que no va a haber expedientes"

La concejala del PSOE Mercedes Roson cree que para el casco histórico "houbo tempos mellores" y añade que desde su grupo "pedimos de novo o operativo coa colaboración dos propietarios para eliminar a imaxe descoidada da cidade" en cuanto a la proliferación de cartelería en espacios y fachadas privadas, algo "imprescindible para actuar nesa liña"

El concejal de Seguridad Ciudadana y Mobilidade Xan Duro lamenta "o discurso apocalíptico do PP" y cree que "as declaracións do portavoz do PP Borja Verea non se axustan á realidade". Duro recuerda <"a obriga da conservación e ornato por parte dos propietarios" y cree que podría realizarse "un estudo da ubicación de espazos para a colocación de cartelería"