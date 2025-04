El concello de Santiago realizará obras de mejora del asfalto en cinco puntos de la ciudad

El Concello de Santiago ha aprobado en la Xunta de gobierno local el expediente para la contratación --mediante procedimiento abierto y simplificado-- de las obras de renovación del asfalto en cinco puntos del ámbito urbano, por un valor de 460.004 euros.

La portavoz del Gobierno compostelano Miriam Louzao ha indicado que los trabajos se acometerán en "calles que presentan un estado deficiente del firme, que es necesario reparar", en un total de 23.300 metros cuadrados de superficie.

Estas obras se realizarán en un plazo de cuatro meses en la Rúa do Castiñeiriño; en la Rúa das Canteiras do Sar junto a la Rúa Mouronzón; en la Rúa da Muíña, la Rúa do Porto de Amio y la Rúa da Mariñeira; en la Rúa das Mulas junto a la Rúa do Tambre, y en la Rúa dos Irmandiños.

PÍO XII

El consistorio también ha aprobado el expediente de contratación de las obras para la resposición de la estanqueidad de la cubierta del polideportivo del CEIP Pío XII por un importe de 73.387 euros.

"Esta instalación fue construida en 1991 y presenta un importante deterioro que hace necesaria la intervención en la cubierta plana, bajo la cual existe un sótano de servicio sobre el que está el campo de juego exterior, para resolver los problemas de filtración de agua", ha detallado la portavoz del Gobierno local este lunes. En este caso, el plazo de ejecución será de dos meses.

LICENCIAS DE OBRAS DE VIVIENDA PERMITIDAS

Asimismo, Raxoi ha autorizado la conversión de un local comercial a vivienda en la Rúa da Ponte do Sar, 12.

Además, ha permitdo la instalación de un ascensor en un edificio de viviendas en la Avenida de Rosalía de Castro.