El Concello de Santiago realiza más de 50 actuaciones de mantenimiento y mejora de espacios públicos durante los meses de verano

El área de Servicios Básicos y Vialidad y Obras, que dirige el concejal Xesús Domínguez, coordina desde el pasado mes de junio un intenso programa de actuaciones de distinto alcance que incluye reparaciones puntuales de las vías de la ciudad, rehabilitación integral de firmes, mejora de pavimentos desconchados, obras de reurbanización, refuerzo de arcenes y renovación de isletas soterradas.

A las actuaciones de mantenimiento del viario urbano que tradicionalmente se intensifican en los meses de verano para aprovechar las condiciones meteorológicas más favorables, se suman importantes obras de reurbanización como la que se está ejecutando en Puente la Reina o la que comenzará la próxima semana en García Lorca, así como las obras en el barrio verde de Pontepedriña.

Según la concejala de Servicios Básicos y Vialidad y Obras, “estas obras recogen la mayor parte de las incidencias que recogemos a través de los canales de participación ciudadana, como la línea verde, porque las pequeñas reparaciones son tan importantes para la calidad de vida del barrio como las grandes obras de reurbanización”.

En este sentido, Xesús Domínguez destaca que “estamos haciendo un esfuerzo importante para que la red viaria de la ciudad, tanto las principales como otras más secundarias, llegue al inicio del curso escolar en las mejores condiciones posibles” y añade que “tras un invierno muy duro que afectó notablemente al estado de conservación del espacio público, este tipo de actuaciones, que actualmente son muy numerosas, también son muy necesarias”.

En cuanto al mantenimiento, concretamente en la reparación de pavimentos de aglomerado, se están realizando obras en la Avenida de Coímbra, mientras que las reparaciones comenzarán la próxima semana en las zonas de Bonaval, Campo da Angustia, Rúa do Medio y Rosario. Ya se han realizado reparaciones en las calles Tras Santa Clara, Hospitaliño y Praciña das Penas.

Pavimentos asfálticos.

Otro tipo de actuación de mantenimiento es la rehabilitación de pavimentos asfálticos, tanto reparaciones puntuales como actuaciones integrales, que durante los meses de verano abarcan dieciocho actuaciones. Ya se han realizado trabajos de reparación de pavimentos en las calles Divina Pastora, Travesa da Estrada, Amio, Edison (en el polígono industrial de Tambre), de la Cierva, Nobel, Monte dos Postes y Sionlla de Arriba, en la incorporación a Fontiñas desde la SC-20 y en el acceso en la mediana de la calle Roma. Se han realizado trabajos de mejora del drenaje en la Rúa da Vía. Para finales de agosto y principios de septiembre están previstas actuaciones en la Rúa da Estrada, que se ejecutarán coordinadamente con el asfaltado de la Rúa Castiñeiro, en la Rúa das Canteiras do Sar, que se coordinará con el asfaltado de la Rúa de Mouronzón, en la Rúa da Muíña con Porto de Amio y Mariñeira, en la Rúa das Mulas, en la Rúa do Tambre y en la Rúa dos Irmandiños.

Accesibilidad.

Las intervenciones de accesibilidad, que comenzaron el pasado mes de mayo con las obras en la intersección de las calles Xeneral Pardiñas y República del Salvador, continuaron durante el verano, con las obras ya finalizadas en la plaza Campo de San Clemente y en las calles Río, Lavadoiro, Avío e Irmandiños. Actualmente, se están realizando obras en la calle Betanzos y en las próximas semanas continuarán en las avenidas Xasmíns, Varsovia, Berlín, Dublín, Outeiro de Sar, Hórreo y Quiroga Palacios con la costa de Vedor.

Cabe recordar que en cada una de estas ubicaciones se ha estudiado minuciosamente el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, formulando propuestas que tienden a acortar los recorridos peatonales, reducir el desnivel y proporcionar una señalización adecuada para garantizar la seguridad de todas las personas.

Este apartado también incluye la construcción de pasos de peatones elevados en la Rúa dos Loureiros y la Rúa das Rodas. Estas dos obras se ubican estratégicamente en rutas escolares: la intersección de la Rúa dos Loureiros con la Rúa dos Campiño do Carme y la Rúa das Estila, que forma parte de Colecamiños, y el paso elevado en la Rúa das Rodas para mejorar el acceso a la guardería Galiña Azul desde Algalia de Abaixo.

Limpieza vial y renovación de isletas.

Además, durante los meses de verano, la brigada municipal realiza labores de desbroce y limpieza de cunetas en unas 20 localidades urbanas por semana, tanto en vías principales como secundarias, con el objetivo de mejorar la limpieza de los márgenes de las vías municipales y su seguridad.

Finalmente, a través de la concesionaria de recogida de residuos, se están realizando obras de mantenimiento y renovación en las islas subterráneas. En concreto, se acaban de renovar las ubicadas en la avenida Bilbao y las calles Domingo García Sabell y Fernando III El Santo, y se están realizando obras en la de la plaza Sofía. Se prevé que las obras continúen en las próximas semanas en las ubicadas en la plaza Oito de Marzo y en las calles Xéneral Pardiñas y Santiago León de Caracas.