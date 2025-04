El Concello de Santiago y el Ministerio de Consumo colaborarán en la identificación de anuncios en plataformas digitales de pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Santiago y el Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 colaborarán en la identificación de pisos turísticos ilegales que se anuncian a través de plataformas digitales. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha mantenido este viernes una reunión con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en un encuentro al que también han asistido la teniente de alcalde y concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, y el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudades Históricas, Iago Lestegás.

En el encuentro, el gobierno compostelano presentó las principales acciones que se vienen desarrollando en el ámbito municipal en materia social y, en particular, para garantizar el derecho a la vivienda, que es "la principal preocupación en estos momentos". “No podemos mirar para otro lado y por eso, este Gobierno siempre será un aliado de todas las administraciones que trabajen para garantizar este derecho”, afirmó el alcalde. Goretti Sanmartín explicó que el principal objetivo de este gobierno es preservar el uso residencial de la vivienda, movilizando las viviendas disponibles y garantizando una oferta suficiente de viviendas protegidas, de distintos tipos, en toda la ciudad y no solo en la periferia. En este sentido, el gobierno municipal mencionó el caso de la parcela del antiguo colegio Peleteiro, que reserva el 45% de la superficie construida para vivienda protegida. En la reunión, ambas administraciones abordaron la comercialización de alojamientos turísticos a través de plataformas y, en concreto, la colaboración mutua para que no admitan apartamentos turísticos ilegales, es decir, aquellos que carecen de autorización municipal, así como la solicitud a la Xunta para que no los admita en el registro autonómico (REAT) y los dé de baja cuando no cuenten con título habilitante. "Nuestro objetivo es que las viviendas se destinen a satisfacer las necesidades de quienes viven o quieren vivir aquí. Estamos empezando a percibir los primeros efectos de estas políticas, que forman parte de las políticas sociales con las que estamos comprometidos", defendió Goretti Sanmartín, quien recordó que las políticas que está desarrollando el gobierno de Santiago, que "son una muestra de valentía", están despertando el interés de otras administraciones y agradeció especialmente a la ministra de Derechos Sociales y Consumo por venir a Santiago para conocer estas acciones de primera mano. Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy destacó que el gobierno de Santiago “ha demostrado su disposición a buscar soluciones al problema habitacional, poner un límite a los departamentos turísticos y perseguir su oferta ilegal”. El Ministerio de Consumo ha entregado un expediente de evidencias digitales de los cientos de apartamentos turísticos que funcionan de forma irregular en la ciudad y ha puesto a disposición del Ayuntamiento su ayuda para identificar aquellos que incumplen la normativa y apoyar legalmente las acciones para acabar con su comercialización. Bustinduy indicó también que la información será trasladada a la Xunta y se instalará para "actuar y apoyar a los municipios en esta materia" y trasladó al Ayuntamiento un fichero digital con información sobre la existencia de 406 anuncios de viviendas turísticas en Santiago, una cifra que "contrasta" con los 66 títulos habilitantes concedidos. También transfirió las direcciones de 221 apartamentos turísticos que se anuncian online en la ciudad. Firma en el Libro de Honor Con motivo de la reunión de trabajo, el alcalde también presidió una recepción oficial en el Pazo de Raxoi para el ministro en el Salón Nobre de Raxoi. Pablo Bustinduy firmó el Libro de Honor del Ayuntamiento en un acto al que asistieron representantes de todos los colectivos de la corporación municipal.