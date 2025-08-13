El Concello de Santiago mejora la cubierta y la accesibilidad del pabellón Quiroga Palacios con una inversión de más de 370.000 euros

El Ayuntamiento de Santiago está realizando, durante los meses de verano, obras para mejorar la cubierta del pabellón municipal Quiroga Palacios, un espacio que también funciona como patio de uso diario para el alumnado del CEIP. La intervención, con una inversión de 337.396,58 euros y un plazo de ejecución de diez semanas, busca solucionar las filtraciones de agua detectadas de forma recurrente y mejorar la accesibilidad al recinto.

Paralelamente a esta intervención principal, el Ayuntamiento está desarrollando otra actuación para aumentar el aforo del pabellón, actualmente limitado a 100 personas debido a la falta de una salida de evacuación adecuada, con una inversión aproximada de 50.000 euros. Con la nueva salida lateral, que contará con una rampa de acceso a la calle, el aforo máximo aumentará a 399 personas, cumpliendo así con la normativa vigente.

La ministra de Educación, Míriam Louzao, explicó que «las actuaciones permitirán un espacio más seguro, accesible y funcional, tanto para el uso escolar como para las actividades deportivas y sociales». Añadió que «se trataba de una obra necesaria para garantizar la salubridad y la habitabilidad del pabellón, mientras que el patio del CEIP en su cubierta se adapta a los requisitos actuales de accesibilidad universal y seguridad».

La intervención contempla la rehabilitación integral de la impermeabilización de la cubierta, la mejora de las fachadas y del bolsillo perimetral para eliminar entradas de agua y puentes térmicos, y la construcción de una rampa que sustituye el acceso actual por escaleras, garantizando así el acceso a todas las personas.

Durante las primeras semanas de construcción, se completaron los trabajos preliminares, con la demolición de los zócalos y las cavidades de la cubierta, y la preparación de las superficies para la nueva impermeabilización. También se construyó un nuevo muro perimetral de hormigón, que servirá de base para un cerramiento metálico y la posterior instalación de una cancha deportiva.

Durante la última semana, se completó la instalación de la nueva impermeabilización y se están realizando pruebas de estanqueidad para garantizar la correcta ejecución. También se está ejecutando la estructura de la nueva rampa de acceso al patio del CEIP.

En las próximas semanas se instalará un sistema de aislamiento en el exterior de la fachada, que mejorará el comportamiento térmico y la impermeabilización del edificio, y continuará con la ejecución del pavimento de la pista deportiva, su pintura y la instalación del vallado perimetral.

El gobierno local ha programado el inicio de las obras a finales del año escolar para aprovechar los meses de verano y garantizar que el espacio pueda estar operativo a principios del próximo año escolar.