El Concello de Santiago inicia la reurbanización de la rúa García Lorca con una inversión de más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Santiago inaugura esta semana las obras de remodelación de la calle García Lorca, con una inversión de 1.082.727,54 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. La actuación abarca una superficie de más de 9.500 metros cuadrados, incluyendo la plaza Celso Emilio Ferreiro, y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la movilidad sostenible y la calidad urbana de esta zona.

El concejal de Obras, Xesús Domínguez, ha explicado que “se trata de una intervención pensada para aumentar la calidad de vida del barrio, con una fuerte apuesta por la accesibilidad universal, la mejora de los servicios públicos y la creación de nuevos espacios de convivencia”.

El origen del proyecto se remonta a 2022, pero al adjudicarse la obra se detectó que los precios ya estaban desactualizados debido al aumento generalizado de los costos de construcción tras la pandemia de COVID-19. Ante esta situación, el ayuntamiento se vio obligado a rescindir el contrato y reformular la actuación. En octubre de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto reformado, que actualizó los precios al mercado y revisó técnicamente el documento inicial. En diciembre de 2024 se convocó una nueva licitación.

La intervención incluye la reforma de los recorridos peatonales longitudinales y transversales, dando continuidad a las aceras y eliminando barreras arquitectónicas, así como la reubicación y renovación del mobiliario urbano. También se crearán nuevos espacios de estancia e interacción, y se renovará la calzada y la acera tras la sustitución completa de las redes de servicios públicos.

El proyecto reorganizará el espacio disponible para promover una movilidad más sostenible. Por ello, se prevé implementar un carril bici en ambos sentidos de la vía, aumentar las plazas de aparcamiento y construir cinco pasos de peatones elevados, añadiendo una nueva intersección respecto a la actual. Estas medidas garantizarán la accesibilidad y contribuirán a la pacificación del tráfico.

Las obras se organizarán en tres fases, procurando minimizar la afectación de la movilidad peatonal y vehicular. La primera etapa corresponde al tramo inferior, desde la intersección de la calle con la Avenida de Castelao hasta la Capilla de Guadalupe, donde la calle es más ancha. Durante las primeras semanas de ejecución, el acceso a los residentes y al transporte urbano estará abierto. El acceso peatonal a los portales estará garantizado en todo momento.

La segunda fase corresponde al tramo central de la calle, donde el tramo es más estrecho y se construirá un nuevo tramo de acera, actualmente inexistente, lo que mejorará significativamente la circulación peatonal. Finalmente, se realizarán obras en el extremo superior, en la intersección de la calle con la Rúa dos Irmandiños, incluyendo la Plaza de Celso Emilio Ferreiro.

Xesús Domínguez explicó los detalles del proyecto en varias reuniones con los vecinos de García Lorca y el Ayuntamiento de Santiago. Al igual que en el resto de las obras que está ejecutando en el espacio público, como la reurbanización de la calle Puente la Reina o el barrio verde de Pontepedriña, reforzó la comunicación directa con los vecinos de esta calle para minimizar el impacto de las obras en sus vidas. Se pondrá a disposición un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para resolver cualquier duda sobre la ejecución de esta obra.