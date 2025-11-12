El Concello de Santiago impone cinco sanciones a Urbaser por incumplimientos en el contrato en el servicio de limpieza

El Ayuntamiento ha resuelto con una sanción que suma 20.000 euros el expediente abierto a Urbaser por incumplimiento de las condiciones contempladas en el contrato para la prestación del servicio de recogida convencional de residuos y limpieza vial en el término municipal. El procedimiento abierto terminó con la detección de cinco sanciones calificadas como muy graves, graves y leves y rechazó las alegaciones presentadas por la sociedad, ya que "no desacreditan los hechos probados".

La resolución declara a Urbaser responsable de las infracciones en materia de medios personales, materiales (infraestructura informática y tecnológica), reposición/sustitución de islas subterráneas, cuartelinos no operativos y limpieza y desinfección de contenedores, cometidas en la ejecución del contrato de prestación del servicio de recogida convencional de residuos y limpieza viaria en este término municipal, al quedar acreditados en el expediente los hechos imputados.

Concretamente, impone una sanción muy grave de 9.015,19 euros por la falta de los medios personales comprometidos; una sanción grave de 3.0005,6 euros por la falta y demora en la puesta a disposición del servicio de la infraestructura informática y tecnológica comprometida; dos faltas leves de 1.000 euros cada una por el retraso en la reposición/sustitución de islas subterráneas y por no tener operativos uno de los cuartelinos para las brigadas de limpieza; y una falta grave de 6.005,12 euros por las deficiencias en la limpieza y desinfección de contenedores.

Adicionalmente a este expediente, el Ayuntamiento aplica cada mes los descuentos que correson por servicios no prestados que constantan las auditorías. Entre enero y septiembre de este año, los descuentos en las facturas suman 128.636,69 euros.

El Ayuntamiento mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento escrupuloso del contrato para velar por el interés general. Al mismo tiempo, anima a toda la población a despositar correctamente el basurero en los colectores correspondientes y a aumentar la separación de las diferentes fracciones.