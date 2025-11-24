El Concello de Santiago aprueba la licitación de las obras del Centro Sociocultural y de Mayores del Ensanche por 1,6 millones

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, ha anunciado que el Gobierno local ha aprobado la licitación de las obras del Centro Sociocultural y de Mayores del Ensanche por 1,6 millones y con un plazo de 10 meses.

En una rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, Rozas ha explicado que este proyecto atenderá a la gente mayor de un barrio "muy envejecido" como es el Ensanche, realizando una propuesta que contempla la integración y la posibilidad de generar sinergias entre usuarios.

Según ha explicado, en este espacio se desarrollarán talleres y actividades intergeneracionales y de envejecimiento activo. "Tenemos una gran demanda, hay 23.000 personas mayores en Santiago. El objetivo es crear sinergias entre ellas y los usuarios del Centro Sociocultural", ha remarcado.

Rozas ha señalado que el centro estará localizado en el número 17 de la calle San Pedro de Mezonzo, en el local cedido por la Tesourería Xeral da Seguridade Social por un plazo de 25 años.

Las dependencias tendrán una superficie total de 1.200 metros cuadrados, y el proyecto contempla la demolición del interior y la renovación de las fachadas. De esta manera, detalla, contará con un patio interior, un salón de actos con capacidad para 180 personas, cinco espacios para acoger los talleres y una biblioteca con su correspondiente sala de lectura.

Con todo, el objetivo es que esté en funcionamiento a principios de 2027. Así, desde que salga publicado en la plataforma de contratación do Sector Público habrá 20 días para presentar las ofertas.