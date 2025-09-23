El Concello de Santiago abre el concurso de ideas para transformar al Conector Central de la ciudad

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, presentaron este martes el concurso internacional de ideas para la transformación del Conector Central de la ciudad. En el almuerzo informativo también participaron el delegado en Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ángel Cid, y el ingeniero experto en Movilidad Fernando Nebot, y contó con la asistencia de los concejales de Vías y Obras, Gesús Domínguez, y el de Movilidad, Yan Duro, cuando técnicos de los servicios implicados y miembros del Consorcio. El concurso se desarrolla en dos fases y cuenta con un presupuesto de 170.000 euros (+IVA) y con un valor estimado del contrato de 720.000 euros.

"Escribimos con este concurso un nuevo capítulo en la historia de Compostela. Aprovechamos todo ese conocimiento y talento con que contamos y llamamos a profesionales de la arquitectura y de la ingeniería para colaborar en una reflexión colectiva que sitúe Santiago, de nuevo, en la vanguardia de las políticas urbanas transformadoras", defendió la regidora en su intervención.

Goretti Sanmartín explicó que este concurso "es el inicio de un proceso que marcará un hito en la historia urbana de Santiago, que cambiará la relación de su corazón histórico con el resto de barrios y tejidos". Así, indicó que "existen vías de mayor capacidad que pueden absorber los desplazamientos norte-sur y sur-norte (como son la SC-20 y la AP9), por lo que apostó por "redeseñar, de forma colectiva, la movilidad dentro de la ciudad para equilibrar el espacio destinado al coche en relación a lo que se dedica a otras funciones que también corresponden al espacio público". Y ha defendido que Santiago es "referente en el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural, pero también debe serlo en las políticas que mejoran la habitabilidad y la sostenibilidad del espacio y de los edificios".

Mejorar la vida sostenibilidad y cuidar la calidad del espacio

El concejal de Urbanismo explicó los objetivos del nuevo modelo urbano que defiende este gobierno: mejorar el día a día de las personas que viven, trabajan, estudian o visitan la ciudad; garantizar la sostenibilidad ambiental en un contexto de cambio climático; y cuidar del espacio público conscientes del impacto en el bienestar de las personas.

El ámbito del concurso abarca más de 45.000 m2. "Es un ámbito de oportunidad para avanzar hacia ese nuevo modelo urbano centrado en la calidad de vida", dijo Lestegás. Conecta San Clemente y Santa Clara a través de la ciudad histórica Patrimonio de la Humanidad incluyendo nodos muy importantes como la plaza de Galicia o la puerta del Camino y configura una concatenación de espacios públicos con diferentes características, pero todos ellos con mucho potencial, que deben ser pensados como un conjunto.

Además, conecta transversalmente el antiguo recinto intramuros con los barrios históricos que lo abrazan y con el Ensanche. En palabras del concejal, el ámbito que el Ayuntamiento propone repensar funciona "como una cremallera en el tejido urbano compostelán".

Elección concurso de ideas

El concejal explicó que desde el principio el gobierno entendió que el futuro de este ámbito tenía que escribirse a través de un concurso de ideas, sin que por ello el concurso había sido una hoja en blanco. Es decir, el gobierno tiene una visión para esta zona y una orientación y enfoque, que son el resultado de un trabajo técnico especializado y riguroso que se prolongó durante meses.

Los pliegos fueron redactados por los servicios técnicos municipales con la colaboración del COAG, en virtud del convenio firmado el 24/09/2024, al que tanto la alcaldesa como el concejal agradecieron la colaboración. En la redacción de los pliegos participaron también el arqueólogo Alejandro Parga Castro y el ingeniero Fernando Nebot Beltrán.

El concurso es coherente con los criterios establecidos en tres documentos estratégicos municipales elaborados mediante procesos participativos: la Agenda urbana 2030, el Plan de Movilidad urbana y sostenible y el Plan de accesibilidad universal.

Acceder si, atravesar non

El gobierno defiende que este ámbito deje de funcionar como un atajo para desplazarse en vehículo particular de norte a sur o viceversa. Llegó, en este sentido, que gran parte del trazado coincide con el antiguo recorrido de la N-550, que debe superar su carácter de travesía urbana para pasar a ser una calle o, incluso, una plaza. Con esta idea, se trata de eliminar el tráfico superfluo o de agitación, siguiendo la máxima de acceder sí, atravesar no, con excepciones (como el transporte urbano, emergencias, etc).

El concurso es más ambicioso y no se queda en la movilidad. También pretende: mejorar la gestión del ciclo del agua, introduciendo pavimentos permeables y sistemas de drenaje sostenible que reduzcan el riesgo de asolamiento en un contexto de cambio climático; crear una infraestructura verde que contribuya a la sostenibilidad urbana y mejore el medio ambiente urbano (calidad del aire, humedad, temperatura...) incrementando el número de árboles e incorporando áreas de plantación continuas; y mejorar la calidad, la estética, la funcionalidad, la durabilidad y la trazabilidad de los materiales en los pavimentos y en el mobiliario urbano.

"En definitiva, se trata de crear un espacio público de calidad; de definir un nuevo modelo urbano que reorganiza los usos en la ciudad para garantizar la multifuncionalidad del espacio público. La circulación es una función más del espacio público, pero no es su función exclusiva. El sobredimensionamiento del espacio destinado al coche es evidente", manifestó Lestegás.

Tanto el delegado del COAG en Santiago, Ángel Cid, como el experto en Movilidad Fernando Nebot coincidieron en la "valentía" de abrir este proceso. "La resolución de este conflicto lleva tiempo siendo el elefante en la habitación en el que la modelo urbano se refiere. Está claro que en esas circunstancias lo más fácil es no hacer nada, pero como Ciudadanos necesitamos que alguien tenga la valentía de abrir este proceso de reflexión colectiva. Por este motivo, ahora que por fin un equipo de gobierno se atreve a dar el paso, no podemos dejar de apoyarlo", expresó Ángel Cid en relación al concurso, antes de apelar a la pertinencia de la "reflexión colectiva".

Fernando Nebot, por su parte, ha defendido el espacio público "es más capaz, el espacio público es un derecho, de alguna forma, igual que la sanidad y la educación: es el espacio de la socialización y donde se construye la ciudad. Excluir del espacio público a los ciudadanos sería de la mismadad que hacerlo de la educación y de la sanidad".

Por ello, estableció la necesidad de "establecer pautas de convivencia" en el uso, "invertir las prioridades", con un principio esencial, la prioridad peatonal; y una norma general: dar prioridad a la coexistencia, estableciendo unas pautas de convivencia. Nebot ha apostillado por un proceso "integral" de mejora del espacio público, no sólo de la movilidad, y un proceso "completo, para que llegue a todas las partes de la ciudad". El experto definió esta iniciativa como "valente pero no imprudente" y "necesaria" y un "acicate" para resto del municipio.

Dos fases

El concurso se desarrollará en dos fases. La primera, con una duración de dos meses (hasta el 17 de noviembre) es una fase abierta a todos los equipos que cumplan los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos en los pliegos, que deberán presentar una propuesta técnica inicial.

De esas propuestas, el jurado elegirá a las 5 mejores. Esos 5 equipos serán convencidos a una segunda fase en la que desarrollarán el trabajo hasta el nivel de anteproyecto. Finalmente, el jurado elegirá la propuesta ganadora. Los equipos participantes en esta segunda recibirán una compensación económica de 50.000 euros, en el caso del ganador, y de 30.000 euros en los accésits (que serán los otros cuatro).

El concurso delimita cinco tramos que tienen características diferentes, pero que deben ser pensados con una visión holística del funcionamiento de la ciudad. Una vez resuelto el concurso, los pliegos prevén la contratación de la redacción de los proyectos básico y dentro de los tramos 2 y 3, considerados estratégicos para la transformación de la movilidad en la ciudad y por eso se apuesta por empezar por ellos.

"Cualquier persona que recorra la Virgen de la Cerca, la plaza de Galiza, la calle de las Ruedas, el Campo de la Estrella... es plenamente consciente de la problemática y del desafío que abordamos a través de este concurso. Y está seguro de que todo el mundo entiende que es necesario actuar", sentenció.

Jurado

El jurado del concurso estará formado por: una Presidencia, que ocupará un arquitecto/a de reconocido prestigio designado por el Ayuntamiento de Santiago y una Secretaría, que ocupa el secretario del Ayuntamiento. El resto serán vocales que incluyen: una persona técnica designada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta; un arquitecto o arquitecta nombrado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG); la Jefatura de Servicio de Planeamiento y Gestión Uranística del Ayuntamiento de Santiago; y una persona ingeniera de Caminos, Canales y Puertos designado por su colegio oficial.