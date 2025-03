El Concello se compromete a consolidar la Plaza de Abastos como centro alimentario local y motor de una estrategia alimentaria local

Garantizar el futuro de la Plaza del Mercado pasa por fortalecer su papel como centro alimentario local, en el marco de una estrategia alimentaria agroecológica más amplia que trascienda el propio mercado. Ésta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticos, CISPAC, que fue presentado hoy por sus autores, Ruth Varela y David Soto; y el concejal de Mercados, Xan Duro. El documento será presentado mañana en un acto público en la Casa de las Máquinas, en el que participará Juan Echanove, responsable del equipo de derecho a la alimentación de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La concejala de Mercados explicó que el Gobierno encargó el informe a CISPAC tras evaluar el “ Plan de revitalización de la Plaza del Mercado de Santiago ” elaborado por Mercasa en un grupo de trabajo con los vendedores de los edificios del mercado, ASUCA, los comercios de la Rúa das Ameas, los vendedores de San Agustín, el sector hostelero, la Unión Gallega de Consumidores y las asociaciones de vecinos del casco histórico. Xan Duro recordó que en dichas reuniones “se constató que existe un amplio consenso en que el futuro de la Plaza del Mercado debe pasar por mantener su identidad y su apuesta por los productos locales, manteniendo las relaciones existentes entre productores, comercializadores y consumidores”. En ese sentido, aclaró, “descartamos la propuesta de Mercasa porque supondría transformar radicalmente la lógica de la Plaza del Mercado, copiar las fórmulas de los centros comerciales, y reducir el mercado a un espacio con usos más turísticos y gastronómicos que relacionados con la alimentación del barrio”. El alcalde señaló que "eso no quiere decir que no tengamos en cuenta algunas de las recomendaciones de Mercasa para la mejora de la Plaza del Mercado, siempre que no alteren su esencia, que queremos preservar".

Preservar la identidad ante la turistificación de los mercados alimentarios

El informe del CISPAC destaca que el Mercado de Abastos de Santiago sigue vinculado a la alimentación local y mantiene viva su conexión con el territorio y la producción, con puestos que venden alimentos locales, con la presencia de mujeres locales que venden los productos de su huerta, y con vendedores que combinan su propia producción y venta. Esta lógica contrasta con la de otros mercados de abastos municipales, que han perdido su función primordial para reconvertirse en espacios turísticos o gastronómicos o asimilar modelos de funcionamiento similares a los de la gran distribución. Partiendo de esta realidad, CISPAC profundiza en el potencial de la Plaza del Mercado como motor de recuperación de los sistemas alimentarios del entorno de Santiago y su cuenca alimentaria (un ámbito más amplio que comprendería la comarca compostelana pero también las del Barbanza, Barcala, Noia y O Sar) en el marco de una estrategia alimentaria agroecológica local. Esta estrategia estaría alineada con el Pacto de Milán, un tratado internacional firmado por Santiago, con el que las ciudades se comprometen a promover sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y diversificados, para garantizar alimentos saludables y accesibles para todas las personas, reducir el desperdicio de alimentos, preservar la biodiversidad y mitigar los efectos de la crisis climática.

El Mercado de Alimentos, motor de una estrategia agroalimentaria local

En su informe, CISPAC analiza el entorno productivo de Compostela y concluye que existe una alta demanda de productos orgánicos y locales, mayor que en el conjunto del Estado, que no puede satisfacerse con la producción local. De hecho, explicó David Soto, los propios puestos de la Plaza del Mercado reconocen tener que recurrir a intermediarios debido a las dificultades para acceder a una producción local que se ha ido reduciendo constantemente en los últimos años. Por ello, explicó el investigador, “cualquier proyecto de futuro para la Plaza del Mercado debe tener en cuenta también el medio ambiente, y debe partir del desarrollo de una Estrategia Alimentaria Local que tenga el mercado como centro y motor, pero que atienda a la necesidad de impulsar la producción”. En este sentido, el estudio realiza un mapeo inicial de los productores locales con certificación orgánica, quienes son muy minoritarios cuando deberían ser el soporte del modelo alimentario local. Además, el informe del CISPAC destaca especialmente la figura de las paisanas, respetadas y valoradas tanto por clientes como por visitantes como un elemento diferencial de la identidad de la Plaza que beneficia al mercado en su conjunto.

Satisfacer las necesidades diarias de la Plaza

La estrategia alimentaria local debe basarse en un proceso participativo que aborde también las necesidades espaciales y de infraestructura diarias de la Plaza del Mercado. El informe del CISPAC ya recoge algunas de las demandas de los placeristas, relacionadas con la organización de los tiempos de carga y descarga, el aparcamiento, los déficit de mantenimiento o las necesidades específicas de las mujeres de civil. Ruth Varela explicó que el estudio también hace referencia a los conflictos con los grupos turísticos que visitan el mercado, y que es necesario regularlos para que no entorpezcan el funcionamiento ordinario de la Plaza. El investigador del CISPAC también destacó que “la Plaza e Abastos es el único centro público de alimentación de Santiago, se adelantó 80 años a las ideas del Pacto de Milán y es una pieza fundamental para garantizar el acceso de toda la población a alimentos de calidad en un momento de crisis alimentaria y aumento de precios”.

Presentación pública del informe con la participación de Juan Echanove

El informe elaborado por el CISPAC será presentado mañana en un evento público que se realizará a partir de las 18:30 horas en la Casa de las Máquinas, y contará con la participación de Juan Echanove, responsable del equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además de su intervención y de la presentación del estudio de Ruth Varela y David Soto, se celebrará una mesa redonda sobre el derecho a la alimentación y la gobernanza alimentaria en la que intervendrán la profesora de la USC Amparo Novo; Conchi do Campo, de la Unión de Agricultores de Galicia, Juan Soriano, de Entrelampo, y Rocío García Carregal, de SlowFood Compostela.