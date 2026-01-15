Humanización de O Milladoiro

El concello de Ames confirma en Onda Cero que se retomaron las obras de humanización de O Milladoiro "del que no estamos satisfechos con el resultado de algunos remates como las marquesinas, mediana, carril bici o maceteros"

El concejal de Urbanismo de Ames señala que "será nas vindeiras semanas" cuando se terminen de ejecutar las mejoras de la obra de humanización de la avenida Rosalía de Castro y aunque "non temos unha data exacta" del termino de las obras "estaremos atentos e vixiantes"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El concello de Ames confirma en Onda Cero que se retomaron las obras de humanización de O Milladoiro "del que no estamos satisfechos con el resultado de algunos remates como las marquesinas, mediana, carril bici o maceteros"
El concello de Ames confirma en Onda Cero que se retomaron las obras de humanización de O Milladoiro "del que no estamos satisfechos con el resultado de algunos remates como las marquesinas, mediana, carril bici o maceteros" | Onda Cero Radio

El concello de Ames confirma en ONDA CERO que esta semana han vuelto los operarios tras la reanudación de las obras en la avenida Rosalía de Castro de Milladoiro. Unas obras no exentas de críticas por parte de vecinos de Milladoiro e incluso el propio alcalde de Ames Blas Garcíaque llegó a calificar de "chapuza" el resultado de algunos elementos de la obra ejecutada por el gobierno central. El concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Ames Víctor fernández señala en ONDA CERO que la obra "é unha aposta pola humanización do Milladoiro cun investimento de máis de 4 millóns de euros" y es "un punto de inflexión importante". Así y todo, Víctor Fernandez apunta "froito das presas por rematar a obra antes de finalizar 2025 e cumplir os prazos" el mal resultado de algunos elementos y añade que "non estamos satisfeitos con algúns dos remates". En concreto, Víctor Fernández lamenta "a baixa calidade da construcción, a mala colocación das marquesinas, non está rematado nin pintado o carril bici, non estamos satisfeitos co resultado da mediana nin coa drenaxe dos maceteiros".

Fernández añade que "será nas vindeiras semanas" cuando se terminen de ejecutar las mejoras de la obra de humanización de la avenida Rosalía de Castro y aunque "non temos unha data exacta" del termino de las obras "estaremos atentos e vixiantes"

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer