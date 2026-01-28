Vite/Guadalupe

El concejal de Obras Xesús Domínguez fija el plazo de "unas semanas" para retomar los trabajos en la rúa García Lorca

El concejal de Obras señala se van a realizar trabajos para la "mejora del pavimento de las calles y de la accesibilidad" en caso de emergencia

El concejal de Obras Xesús Domínguez ha revelado que están "analizando otros cruces" como el de la rúa do Hórreo con República Argentina, el cual presenta "barreras arquitectónicas que hay que modificar y actualizar".

Preguntado por los medios acerca del parón de las obras de García Lorca por la detección de una canalización de fibrocemento, el concejal de Vía y Obras ha reconocido que, tras reunirse con los vecinos, se van a realizar trabajos para la "mejora del pavimento de las calles y de la accesibilidad" en caso de emergencia.

Domínguez, a su vez, también ha fijado un plazo de "unas semanas" para que se realicen los trámites correspondientes a la introducción de la canalización detectada en la planificación y, por ende, se pueda "retomar la obra".

